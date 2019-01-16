有可能潜逃‧治病无须出国‧高庭命令慕沙交回护照 高庭法官莫哈末再尼马兹兰今天裁决时说，慕沙除了有可能潜逃之外，他也无法证明只有新加坡和伦敦能治疗他的病痛。

（吉隆坡16日讯）高等法庭今天推翻地庭的决定，指示沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼把国际护照，交回地庭保管。

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高庭法官莫哈末再尼马兹兰今天裁决时说，慕沙除了有可能潜逃之外，他也无法证明只有新加坡和伦敦能治疗他的病痛。

地庭在1月7日批准慕沙（68岁）在1月15日至2月10日之间，有条件取回国际护照，以便让他前往新加坡及伦敦治疗。

控方认为面对35项贪污罪状的慕沙有潜逃的可能性，因此昨天要求高庭检讨这项决定。

病痛可在马医治

法官莫哈末再尼马兹兰认为，慕沙只是想要属意的医生治疗他，但是慕沙的病痛是可以由大马医生治疗。

他指出，慕沙的病痛主要是源自冠动脉，但是，慕沙没有说明只有在新加坡和伦敦才能医治。

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“这里的争论点是他能否享受在海外就医的自由，被告并没有说明只有在新加坡和英国才能医治，他必须要证明他需要的特别医疗是我国所没有的。”

莫哈末再尼认为地庭法官没有考虑所有的因素即作出决定。

“当法庭批准慕沙保释及要他交出护照时，意味著他有潜逃风险，因此要限制他前往海外的行动自由。”

法官指出，过去一些案例说明面对刑事罪的被告，他们的自由行动需受束缚，更何况是面对这么多严重罪行指控。

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慕沙在2018年11月5日面对35项贪污控状，指他于2004年12月20日至2008年11月6日期间，在香港及新加坡7间银行和金融机构受贿6330万美元（约2亿6346万0962令吉），以沙巴首长及沙巴基金局主席身分，将伐木特许经营权颁给数家公司，包括SegarTepat私人有限公司和JVLestari私人有限公司。他因此抵触1997年大马反贪污委员会法令第11条文，罪成可被判处监禁最高20年，以及罚款不超过贿金的5倍，或1万令吉，视何者为高。

莫哈末再尼说：“在被告被允许出国之前，必须有非常令人信服的理由，但是，这宗案件没有，因此我撤销地庭在1月7日的决定（归还护照），维持原本的保释条件。”

拿督沙林副检察司代表控方出庭，慕沙是由阿米尔韩查及利哈阿达代表。