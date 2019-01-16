【暖势力】笨珍脚踏车俱乐部当‘旅途救星’．免费住宿让骑友充电 对于长途骑乘旅游的脚踏车骑士而言，从数百公里至上万公里的长途跋涉除了需要靠自身体能之外，最重要就是沿途找到住宿及安全停车的地方。

（柔佛．笨珍16日讯）对于长途骑乘旅游的脚踏车骑士而言，从数百公里至上万公里的长途跋涉除了需要靠自身体能之外，最重要就是沿途找到住宿及安全停车的地方。

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在柔佛州的笨珍，由一批业余脚踏车发烧友创办的“笨珍欢喜台脚踏车俱乐部（Pontian CycylingClub）”，就扮演着“旅途救星”的角色，为来自世界各地的长途脚踏车骑士提供免费住宿、维修脚踏车及导览的服务！

已接待80名海外骑士

笨珍欢喜台脚踏车俱乐部不求回报，抱着“相遇就是一种缘分”的理念，在过去3年来，已接待80名来自欧美及亚洲多个国家的脚踏车骑士。在俱乐部成员们热心款待，骑士们有机会饱尝笨珍的海鲜及各式道地美食，游览亚洲大陆最南端，及体验当地浓厚的人情味。

该俱乐部所提供的住宿也是本身的会所，坐落在笨珍海滨地区一个3楼店屋单位，有阳台可观赏海景。在这里，骑士们除了有安全的停车位之外，单位里的冰箱放置许多饮料、啤酒和小吃，让到来的骑士们休息及迅速补充体力后，继续长征。

值得一提的是，在该部没有设立会所之前，该部成员已有接待来自外国骑士的习惯，甚至自掏腰包让骑士们入住当地的小型旅店，可说是尽了地主之谊。

俱乐部接待来自一对西班牙情侣及一对墨西哥夫妻。

来自韩国的骑士郑孝珍（左）与黄耀吉（右）合影留念。

俱乐部接待来自一对立陶宛夫妻。



何文征：热爱骑乘了解骑士需求

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笨珍欢喜台脚踏车俱乐部的创办人何文征（45岁，摄影店业者）在接受星洲日报的访问时指出，由于会友们本身也是脚踏车骑士爱好者，曾经到过日本、台湾等地进行长途骑乘旅游，因此对于到此旅游骑士们之需要十分清楚，也感同身受。

“我们俱乐部的成员在2013年时，从笨珍丹绒比艾出发，骑乘至槟城，完成776公里的路线。之后也有到台湾3次及日本九州骑车一次，台湾的环岛路线约800公里至1200公里，而日本九州的路线为650公里。”

他表示，从世界各国长途骑乘到我国的骑士，他们有的从欧洲大陆一路骑乘到马来西亚，也有的选择先搭飞机到印尼或新加坡，再沿途骑回家。

“我们接待的80名外国骑士，95%都是专业人士包括律师、医生、心理学博士、绘测师，大部份的骑士来自德国。”

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他说，在沟通方面，语言不是问题，这些外国骑士都能讲流利的英语。

聆听精彩骑乘旅途经验

他表示，俱乐部接待外国骑士的初衷，除了是为骑士同道提供方便，也想通过结识世界各地的朋友，聆听他们精彩的骑乘旅途经验。

“我们阅读报章和新闻，一般会以为伊朗是一个最恐怖的地方，但是若询问这些到过伊朗的外国骑士，他们会告诉你，伊朗是一个十分美丽、安全及友好的国家。”

他表示，该部成员与外国骑士交流，也理解到他们个人的故事及人生哲学，从中得到一些启发。

主动推荐免费住宿招待

何文征说，由于这些骑士来到大马西马半岛，必然会使用5号公路路线，一路到泰国、缅甸等地，因此会路经笨珍、峇株巴辖、麻坡、马六甲，沿途也需要停留。

他表示，会员们若在笨珍路上看见外国骑士，会主动上前去自我介绍，推荐会所的免费住宿招待。

“骑士们听见我们提出的免费住宿优惠，一般上都会露出惊讶的表情，但是在看了环境过后，就会欣然接受；有的则因为要赶路到峇株巴辖而拒绝了。”

他说，2017年时，有一对年仅18岁及20岁的德国女生，两人从新加坡进来，一到新山就遭匪徒打抢，德国女生后来到警局报案，花费了多个小时。

“她们两人隔日一路骑车到笨珍，我们于是接待了她们。”

他表示，外国骑士们进行长途骑乘，一骑就是3个月至半年，有的长达一年半；他们一般计划搭飞机到新加坡，然后一路骑回欧洲如法国、德国或英国。

“我们也接待过一名来自南非的骑士，长途骑乘11年了，到过176个国家，至今还不曾回家。

有骑士回国后再来访

“令我们感到开心的是，有的外国骑士在回到自己的国家后，再度进行骑乘之旅时，会再度到访笨珍，与我们联络。我们也让他们免费住下来，其中来自韩国的一名骑士住最久，长达一个月。”

他说，该俱乐部于每个星期也进行短途的越野骑乘活动，笨珍路线包括黄梨园、南峇至龟咯的海岸线。该俱乐部目前拥有30名会员。

他说，进行长途骑乘，速度不能太快，平均时速保持20公里，以保持体力，同时也要懂得自己维修脚踏车，以应付途中发生任何故障。

何文征（左起）、黄耀吉与赖劲全抱着一股热忱和兴趣，与其他会员们一起经营脚踏车俱乐部的会务。



赖劲全：没广泛宣传免费住宿讯息

笨珍欢喜台脚踏车俱乐部的成员赖劲全（50岁）表示，由于该俱乐部没有广泛宣传免费住宿的讯息，因此所有接待的外国骑士，都是会员在路上“拦截”到的，而多数的外国骑士都是独自一人或者二三人结伴。

他说，俱乐部在过去3年来，接待来自超过10个国家和地区的骑士，他们来自美国、英国、德国、加拿大、澳洲、俄罗斯、意大利、西班牙、比利时、立陶宛、墨西哥、纽西兰、日本、韩国、中国、香港、南非、台湾、新加坡等地。“会员们也会带骑士们享用笨珍的道地美食、理发、染发，带他们到免费上网的地方，或者借出本身的网络热点（Hotspot）给骑士使用，方便他们上网计划找寻资料，计划接下来的行程。”

赖劲全也负责为该俱乐部策划长途骑乘旅游，担任长途之旅的“队长”。

他披露，该俱乐部计划在接下来的3月份，到泰国进行10天的长途骑乘旅游。

黄耀吉：陪骑士参观景点

该俱乐部另一名会员黄耀吉表示，如果时间允许，该部会员们会与外国骑士们一起骑乘，游玩笨珍的路线和景点，包括参观庙宇和亚洲大陆最南端。

他说，不过，令外国骑士们感到失望的是，由于亚洲大陆最南端坐落在国家公园，需要购买门票进入，而且也不允许骑士们推着脚踏车或骑着脚踏车进入打卡拍照，这点让骑士们留下了遗憾。