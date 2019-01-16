美国防情报：解放军最大驱动‧“中对台武统风险大增” 美国五角大楼周二公布的国防情报评估显示，美国对中国日益增长的军事力量感到担忧，并表示中国在全球一些最先进的武器系统上已接近尖端位置，甚至有的已超越了对手，而该报告同时强调北京方面可能认为已有能力武统台湾，引起华府担忧。

（华盛顿16日综合电）美国五角大楼周二公布的国防情报评估显示，美国对中国日益增长的军事力量感到担忧，并表示中国在全球一些最先进的武器系统上已接近尖端位置，甚至有的已超越了对手，而该报告同时强调北京方面可能认为已有能力武统台湾，引起华府担忧。

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国防情报局（DIA）周二发布2019年《中国军事力量》报告称，在中国国内法律逼使外国商业伙伴必须揭露技术机密以换取进入中国市场的助力下，中国人民解放军近年来取得长足进步，并可能已有足够的信心认为自己能在任何领域战胜对手。

指中武器现代化取广泛成果

这份长达100页的非保密报告中，DIA对解放军努力实现现代化的领域，包括陆地、海上、空中和太空进行了评估。他们认为中国的现代化已取得广泛的成果——包括2019年独立研制的第一艘航母可能下水，同时正继续发展具备核能力的轰-20战略轰炸机，以及近年来持续推进的陆军的专业化。

报告称，在这种“用尽各种手段获取技术”的情况下，中国已在一些领域位处顶尖边缘，包括其海军设计、中程导弹和高超音速武器等，在多方面获取技术的结果是让解放军队接近获得全球一些最先进武器系统，也令这支军队或有能力在空中、海上、太空和信息领域让中国在周边地区执行其意志。

此外，该报告还指出，中国正在发展最先进的反卫星能力，以及可以攻击区域和全球目标的新的中长程隐形轰炸机，这些飞机将可能于2025年初步操作。

台湾问题一向是美中角力焦点议题之一，在这份报告发布前，中国国家主席习近平才要求解放军做好作战准备，并警告美国不要升级与台湾的军事关系。

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但自从美国总统特朗普上任以来，美国透过各种管道强化与台湾的关系，包含对台军售与升级官方交流。

因此报告指，随著中国不断升级其军事装备与提升现代化军事力量，并改革其训练和发展部队的方式，它对发动地区冲突的能力变得更加自信。

解放军自觉有能力攻台

美国国防部高级官员周二在华府说，统一台湾是中国军队现代化的最大驱动力。在美国国防部举行的最新《中国军力报告》简报会上，美国国防部官员还说，美国最大的担忧是，中国人民解放军觉得已经有能力攻打台湾。

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一名官员表示：“最令人担忧的是，这许多的技术成熟后，（中国）将达到一个临界点，那就是他们可能内部决策决定用武力解决区域冲突，而这情况可能更加逼进了。”不过他也指出，中国已有40年未参战，其军队在真实世界的冲突中将缺乏对大型和复杂作战的运作和实战经验。