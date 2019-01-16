​林立迎：增来马人数‧建议中印游客免签 民主行动党甲洞区国会议员林立迎在文告中指出，倘若我国有意与其他东盟国家之间保持竞争力，应考量马来西亚旅游同业协会（MATTA）日前提出的献议，即为前来大马观光的中国和印度游客提供免签证。

（吉隆坡16日讯）为了增进印度及中国游客来马人数，政府应慎重考虑为这两国的游客提供免签证服务。

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民主行动党甲洞区国会议员林立迎在文告中指出，倘若我国有意与其他东盟国家之间保持竞争力，应考量马来西亚旅游同业协会（MATTA）日前提出的献议，即为前来大马观光的中国和印度游客提供免签证。

中国及印度经济繁荣，两国的游客一般上都是以人数较多的旅游团形式出国旅游，而根据马来西亚旅游局的数据，2018年首9个月来马的中国游客增长了34.2%，印度游客同年则增长了10.4%，我国在2016年及2017年连续两年的旅游收入超过800亿令吉。

林立迎说，从大马早期的历史来看，我国一直得益于与中国和印度之间的贸易交流，相较起其他东盟国家，大马与上述两国拥有许多相似之处，尤其是文化，食物及掌握相同的语言。

“因此，我们没有理由落后于其他东盟国家，如泰国（增长7.8%），新加坡（增长7.8%），及菲律宾（增长11%）；至于大马，相较起2016年，我国在去年的旅游增长率掉了3%。”

他说，一旦实行中国免签证将会为该国游客省却许多麻烦，毕竟中国幅员辽阔，游客可不必再奔波至北京的马来西亚驻华大使馆及四个领事馆进行申请，而且在印度方面，办理旅游签证只能在新德里的大马驻印度大使馆。