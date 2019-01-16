免误解为指责性骚扰受害者‧小三体健图表修改 教育部在文告中表示，由国家语文局出版，并于今年提供给所有国小和淡米尔学校的有关课本，第67页的信息图表可能被误解为指责性骚扰的受害者。

国小和淡小三年级体育与健康教育教科书的这个图表引起争议，教育部正作出修改。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）教育部已采取步骤，修改三年级体育与健康教育教科书的图表，以避免产生误解。

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教育部在文告中表示，由国家语文局出版，并于今年提供给所有国小和淡米尔学校的有关课本，第67页的信息图表可能被误解为指责性骚扰的受害者。

“教育部接获有关信息图表的反馈，并立即采取措施予以纠正。”

今上传纠正版二维码

文告说，教育部决定通过以二维码（QRCode）形式来修改有关课本的错误内容，并将于1月17日（星期四）上传，以通知教师、学生和家长。

文告指出，纠正版本也将以贴纸的形式打印并于1月29日起分发给所有的学校，包括淡小。同时也将发出信函通知所有学校告知有关修正的步骤。

这本教科书的图表告诉女生，如果她们没有保护好自己而遭到性侵犯，他们会被排斥及让家人蒙羞，因此引起争议。

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有关的图表也举例说明，学生阿米拉这位小女孩如何维护尊严，让自己不受性侵犯的方法，包括穿着端庄、更衣的时候关门及避免一个人经过寂静的地方。同时也告诉学生，如果她没有保护自己而受性侵，后果就是会感觉羞耻和情绪受干扰、同学不喜欢她及家庭尊严受损。

张念群：研究预防措施

教育部副部长张念群对星报表示，她已经针对这起事件和全国学校课本组的负责人会面。

“有关的会议结论是该图表违反了联合国儿童权利公约，同时存有性别歧视以及图说也有欠敏感。”

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她说，该部门正在与课程发展部门和国家语文出版局会面，以解决这个问题以及教科书中的任何其他错误。

“我们也将研究预防措施。”

杨巧双：不应指责羞辱女孩

妇女及家庭发展部副部长杨巧双说，指责和羞辱女孩是不对的，男孩们也需要学会如何尊重女孩。”

妇女援助组织副主席米拉莎曼德说，这些内容教导年轻女孩要对自己的安全和家庭声誉负责，却无视成人和国家在保护儿童方面的作用。

“9岁的女孩不是性对象，不应该考虑自己的尊严。”

表扬性教育方法不合适

Pixel Project创始人Regina Yau表示，虽然在三年级开始性教育的举动值得表扬，但这种方法“绝对不合适”。

“为甚么没有一页是教男孩子也对自己的行为负责？”

教专主席卡马鲁查曼则质疑这本书是否有遵循教育部设定的内容指南。

“小学的教科书不需要有性的字眼或会影响公众的材料。”