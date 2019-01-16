起诉非法逮捕‧玛丽亚陈警方有望和解 曾在2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下遭警方逮捕及扣押长达10天的八打灵再也区国会议员玛丽亚陈，有望与警方庭外和解双方的纠纷。

（吉隆坡16日讯）曾在2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）下遭警方逮捕及扣押长达10天的八打灵再也区国会议员玛丽亚陈，有望与警方庭外和解双方的纠纷。

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玛丽亚陈的代表律师拉蒂法说，双方将尝试进行谈判，希望可在毋需进行审讯的情况下达成共识。

她说，她与代表警方的高级联邦律师拿督卡玛已向法官拿督聂哈斯末汇报此事，法官同意把案件展延到2月18日过堂，让双方有更多时间进行讨论。

玛丽亚陈是于2018年8月6日入禀高庭，要求警方等3造就3年前所犯下的非法逮捕及扣押作出赔偿；全国总警长、内政部和政府被列为第一至第三答辩人。

玛丽亚陈是于2016年11月18日下午3时10分，在净选盟位于八打灵再也的办公室内被警方逮捕，并遭警方遮盖双眼被带走。

她在诉状中指出，警方在展开逮捕时并没有告知她或其律师有关逮捕的理由，直至同年11月20日，其家人才被告知她在2012年国家安全罪行（特别措施）法令下被逮捕。

她表示，时任全国总警长丹斯里卡立当时声称她犯下了危害国家安全的严重罪行。

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不过，警方等3造入禀答辩书说，卡立当时已澄清逮捕玛丽亚陈并非出自于任何政治动机，并否认玛丽亚陈在逮捕期间获得不好的待遇。

他们声称，逮捕玛丽亚陈的整个过程是符合法律及合理的，因为警方是在接获民众投报后，有合理的理由相信玛丽亚陈涉及在一些可破坏国家民主制度及危害国家安全的活动中。