车商公会：去年反弹增3.8%．今年汽车销量料60万 马来西亚汽车商公会（MAA）主席拿督艾莎说，2018年的汽车总生产量为56万4971辆，总销量（TIV）为59万8714辆，预计2019年有0.21%的微幅增涨，达到60万辆的总销售量。

艾莎（右）表示，2019年是另一个挑战年，因为全球经济增涨预计将维持疲弱状态，加上中美贸易、国际货币紧缩、原油价格下跌、持续疲软的令吉、通膨压力等影响消费者的信心与购买力。左为理事陈庆民。（图：星洲日报）

（八打灵再也16日讯）马来西亚汽车商公会（MAA）主席拿督艾莎说，2018年的汽车总生产量为56万4971辆，总销量（TIV）为59万8714辆，预计2019年有0.21%的微幅增涨，达到60万辆的总销售量。

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她今日主持“2018年市场评估和2019年展望”新闻发布会上表示，我国汽车在经历2年的销售萎缩后，于2018年有所反弹，达到3.8%的汽车总销量的增涨。

3个月免税期销量大增

她认为，希盟政府宣布2018年6月到8月为免税期，促使汽车销售大幅增涨，其中7月达到6万8465辆的销售量，为全年最高销售量，也创下本地汽车领域第二高销售量的历史。

“对比2017年，2018年4、6、7及8月各有10%至41%的增涨，其他月份则呈现微升和微跌的情况，原因在于国人对第14届大选保持观望态度，以及对更换联邦政府后的焦虑与不确定所致。”

艾莎认为，2019年是另一个挑战年，因为全球经济增涨预计将维持疲弱状态，加上中美贸易、国际货币紧缩、原油价格下跌、持续疲软的令吉、通膨压力等影响消费者的信心与购买力。

“国内几项基础建设工程逐步竣工，加上大型工程的评估和新工程谨慎的态度，将为我国经济成长带来压力。”

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抨新车售价批准延迟

另一方面，艾莎批评政府拖延新车售价的批准，这不仅影响会员车商推出新车计划，更会影响2019年的新车销量。

她说，政府批准新车售价的过程需等待5至7个月，而在2018年11月举办的吉隆坡国际汽车展所展示的车款，原定要在当时进行推介，但至今还未获得官方批准的价格。

她表示，新车售价的申请需通过国内贸易及工业部属下新设的政府组织——汽车商业发展委员会（ABDC）进行审批，程序较为复杂，而该会的成员来自财政部、马来西亚皇家海关部门，马来西亚汽车、机器人和物联网研究所及马来西亚投资发展局。

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“新车售价的延迟批准在于财政部不要做决定，把所有事务交给汽车商业发展委员会，而政府官员也不想做这方面的决定，便采取延迟的决定，而这对汽车领域没有帮助，我们没法拿到正式售价，也没法推出新车。我们已对此向他们表达这个看法。”

对于国家汽车政策的建议，她希望政府保留节能车（EV）的津贴，以让我国汽车销售更具竞争力。

以她的观察，多用途休旅车（SUV）是目前汽车销售市场的趋势，因为国人有载送家人出游的需要，倾向选购休旅车，而宝腾和第二国产近期也推出这些车款，也是为了满足需求和刺激销量。

2018年私家车注册总数为53万3202，比2017年的51万4675辆增涨了1万8527辆或3.6%，而商用车注册总数6万5512辆，比2017年的6万1950增涨了3562辆或5.7%。

2018年混合动力汽车的销售量为1万8754辆，其中宝马（BMW）为7434辆、98辆迷你（Mini）、3625辆本田（Honda）、5826辆日产（Nissan）、919辆富豪（Volvo）及852辆丰田（Toyota）；2018年电动车只售卖了2辆雷诺（Renault）。