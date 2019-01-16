男商人被掳陈尸空屋命案‧涉持有死者提款卡‧女嫌甫释又被捕 华裔男商人被掳走陈尸空屋的命案中，昨日（15日）被释放的女嫌犯因涉嫌持有死者的银行提款卡，而于今日重新遭警方逮捕并扣留，以协助调查。

（古晋16日讯）华裔男商人被掳走陈尸空屋的命案中，昨日（15日）被释放的女嫌犯因涉嫌持有死者的银行提款卡，而于今日重新遭警方逮捕并扣留，以协助调查。

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基于查案官今日提呈完整的调查报告，向法庭推事出示女嫌犯有涉案的证据，即相信女嫌犯持有死者生前所用的提款卡，因此，女嫌犯今日被延长扣留5天，以接受警方调查。

推事莫哈末苏克利批准查案官扣押女嫌犯5天的申请，将案件安排在1月21日再过堂。

与此同时，警方目前也怀疑涉案者超过5人。迄今，已有4人被捕，除了该名女嫌犯之外，尚有3名男子，即2名华裔及1名土著。

据案情指出，死者为37岁的华裔男商人，本月12日晚上10时40分在某店屋前，连人带车被掳走。有关掳人的闭路电视画面曾在社交网站曝光及流传，引起网民议论纷纷。

死者被掳走后，昨日早上被发现陈尸在杜顺路（Jalan Dusun）农业部旧宿舍一个空置单位内，而死者的白色休旅车则停在空屋入口笆篱处。

死者疑是郑敦国（译音，Tang Tung Kuok），警方把案件列为谋杀案调查。

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今早，死者家属有去医院认尸，但却无法辨认出该具尸体就是死者，因此，警方必须通过脱氧核糖核酸（DNA）来鉴定死者的身分。

警方接获掳人投报后，先后逮捕3男1女，不过，昨日因未能证明女子有涉案，而将她释放。

被扣的3名男子当中，友族嫌犯（28岁）先于13日傍晚在一站式报案中心被逮捕，并于14日延扣至本月19日再过堂。另2名为37及28岁的华裔男子，则于14日在机场路某酒店客房遭警方逮捕，2人是于15日被押上庭申请延长扣留，获推事莫哈末苏克利批准扣查3天。