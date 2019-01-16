闯外派人员中心扫射‧肯雅自杀式袭击14死 肯雅内政部长马蒂安吉周二晚称，当局已掌控了局势，而安全部队仍在“清理现场”，但未透露攻击者下落，也没有给予确切的伤亡报告。

枪手扫射酒店大楼一处餐厅，有用餐者来不及逃命遇害，倒卧餐椅。（图：美联社）

（内罗毕16日综合电）肯雅首都内罗毕一幢包含酒店与办公室的高档综合大楼周二下午发生自杀式炸弹恐袭，现场传出多次爆炸及枪声，火光四起。据报多达14人丧命，死者包括美国人及英国人。肯雅总统肯雅塔其后指，武装分子的袭击已经结束，4名施袭者已被“歼灭”。

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索马里青年党宣称负责

索马里极端组织索马里青年党已宣称负责。

报道指，一名施袭者在酒店大堂引爆身上炸弹死亡，附近一间银行外同时发生炸弹爆炸，波及多辆汽车，之后有枪手冲入酒店扫射。法新社记者称，在餐厅内看到多具尸体，伏在放满食物的枱上；其中一名最早到场的警员则称，在地下办公室及餐厅看到逾10具尸体，楼上可能有更多遇难者。

外籍人士聚集富裕区

内罗毕是主要的外派人员中心，遇袭的大厦内含有多家国际公司的办公室、酒吧、餐馆和银行等，是个富裕区，住着许多美国人、欧洲人和印度人。

肯雅当局周二派了特别部队进入酒店大楼与枪手驳火，而在围攻开始的8小时后，内长马蒂安吉表示受影响的建筑群已经确认安全，扫荡人员正在做最后清场。他说：“我重申情况已受到控制，国家是安全的。”

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总统肯雅塔随后指，围攻期间一共救出700多名平民。

当局没有透露枪手人数或枪手的情况，不过肯雅公民电视播出的闭路电视画面显示，至少有4名穿深色衣服和准军队装备的武装男子闯进酒店区域。

美国国务院官员证实有一名美国人丧命，但未透露其身份。西班牙外交官告诉路透社，有一名西班牙国民受伤。

中国驻肯雅大使馆表示，暂未收到中国人在袭击中伤亡消息。

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索马里青年党曾于2013年在该大厦附近的西门购物中心发起致命攻击，造成67人死。该组织也曾于2015年在肯雅的贾瑞沙大学造成近150名学生丧命。

在案发前一天，肯雅一法庭刚宣判有3名男子必须为涉及西门购物中心恐袭事件受审。该党曾誓言报复肯雅自2011年起驻军索马里境内。