闯外派人员中心扫射‧肯雅自杀式袭击15死 肯雅内政部长马蒂安吉周二晚称，当局已掌控了局势，而安全部队仍在“清理现场”，但未透露攻击者下落，也没有给予确切的伤亡报告。

在传出枪声、爆炸声后，大楼附近的民众在安全人员掩护下逃往安全处。（美联社照片）

（内罗毕16日综合电）肯雅首都内罗毕一幢包含酒店与办公室的高档综合大楼周二下午发生自杀式炸弹恐袭，现场传出多次爆炸及枪声，火光四起。据报多达15人丧命，死者包括美国及英国人。

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内长称掌控局势“清场”

肯雅内政部长马蒂安吉周二晚称，当局已掌控了局势，而安全部队仍在“清理现场”，但未透露攻击者下落，也没有给予确切的伤亡报告。

索马里青年党宣称负责

索马里极端组织索马里青年党已宣称负责，他们扬言有47人在恐袭中丧生。

报道指，一名施袭者在酒店大堂引爆身上炸弹死亡，附近一间银行外同时发生炸弹爆炸，波及多辆汽车，之后有枪手冲入酒店扫射。

法新社记者称，在餐厅内看到多具尸体，伏在放满食物的枱上；其中一名最早到场的警员则称，在地下办公室及餐厅看到逾10具尸体，楼上可能有更多遇难者。

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富裕区外籍人士聚集

内罗毕是主要的外派人员中心，遇袭的大厦内含有多家国际公司的办公室、酒吧、餐馆和银行等，是个富裕区，住着许多美国人、欧洲人和印度人。

肯雅当局周二派了特别部队进入酒店大楼与枪手驳火，而在围攻开始的8小时后，马蒂安吉表示受影响的建筑群已经确认安全，扫荡人员正在做最后清场。他说：“我重申情况已受到控制，国家是安全的。”

但在约一小时后，肯雅广播电视台NTV报道，仍听到枪声响起。有民众表示，他们仍躲在大楼内的亲人仍等待救援。

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当局没有透露枪手人数或枪手的情况，不过肯雅公民电视播出的闭路电视画面显示，至少有4名穿深色衣服和准军队装备的武装男子闯进酒店区域。

目击者称，在停车场至少有3辆汽车起火燃烧。警方围起封锁线，企图救出受困民众。另一名从血腥、玻璃碎、汽车被焚烧和黑烟柱起的现场死里逃生者尼真加则惊恐地表示，自己看到的情景极为恐怖。

一名工作人员告诉路透社，到了周三凌晨1时，共有15具遗体送到奇罗莫停尸间，预计将收到更多。他说，身份证明文件显示，有11人是肯雅人，一人是美国人、一人是英国人。另两人身上没有文件。

美国国务院官员证实有一名美国人丧命，但未透露其身份。美国国务院表示，美国使馆“积极地”向肯雅当局提供协助，并称所有美国外交官都平安。西班牙外交官告诉路透社，有一名西班牙国民受伤。

中国驻肯雅大使馆表示，暂未收到中国人在袭击中伤亡消息。

安全部队发现一枚未爆榴弹，担心有枪手埋伏 ，用枪枝掩护自己。（美联社照片）

有传有些人是从窗户爬楼梯跳下来。

安全部队持续护送一小群民众到安全地点直到周二傍晚，有些人在零星枪声下赶紧躲进装甲车。一名杜斯特酒店的工作人员说：“在听到枪声之后，我看到很多人高举双手逃跑，当中有些人跑进了银行避难。”

虽然伤亡情况未明，但据悉肯雅医院已要求公众踊跃捐血。

索马里青年党曾于2013年在该大厦附近的西门购物中心发起致命攻击，造成67人死。该组织也曾于2015年在肯雅的贾瑞沙大学造成近150名学生丧命。

青年党此次显然是锁定富有的肯雅人和外国人。在案发前一天，肯雅一法庭刚宣判有3名男子必须为涉及西门购物中心恐袭事件受审。该党曾誓言报复肯雅自2011年起驻军索马里境内。

最新的攻击行动显示，即便在美国总统特朗普掌舵下，美国增加对索马里青年党的空袭行动，但该党仍有能力展开血腥屠杀。一名肯雅情报官匿名表示，当局其实自去年11月起就因收到内罗毕的一些著名地区或遭到恐袭而已提高了警戒。