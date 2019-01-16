二次访美受关注‧金英哲料今由北京飞美 据韩联社报道，中国机场相关人士透露，朝鲜劳动党中央副委员长兼统战部长金英哲已预订周四下午从北京飞往华盛顿的机票。在第二次金特会举行在望的背景下，金英哲的此次访美尤其受到关注。

（首尔16日综合电）据韩联社报道，中国机场相关人士透露，朝鲜劳动党中央副委员长兼统战部长金英哲已预订周四下午从北京飞往华盛顿的机票。在第二次金特会举行在望的背景下，金英哲的此次访美尤其受到关注。

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消息称，包括金英哲在内的朝方人士预订周四下午6时25分从北京起飞的美国联合航空UA808航班机票。周二，金英哲一行同时预订周四和周五飞赴华盛顿的机票，而周三上午取消周五的机票。

在预订机票的朝方人士名单中，还包括已于15日飞抵北京的朝鲜外务省副相崔善姬，但经证实，崔善姬同时预订周四下午飞赴瑞典的机票，由此可推测，她可能前往瑞典斯德哥尔摩出席国际会议，并在这里与美方进行官方民间共同参与的1.5轨对话。

这将是金英哲第二次访问美国。在第一次金特会举行前夕，他曾访问纽约会晤美国国务卿蓬佩奥。

金英哲曾任朝鲜人民军侦察总局局长，平时不愿被外界知晓自己的行踪。为了躲避媒体镜头，他曾在机场上交替使用贵宾通道和普通通道，在北京首都机场转乘飞机时还乘坐机场巴士直奔登机口。