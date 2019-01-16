恐怖分子绑架逾4月‧印尼舵手获释了 菲律宾当地媒体引述西棉兰佬指挥部发言人格雷比沙那中校证实，三苏沙谷尼是于周二（15日）下午4时30分，由苏禄前省长沙谷陈交予第41步兵营指挥官阿拉立阿维里诺中校。

（亚庇16日讯）去年9月11日凌晨在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪绑架的印尼籍舵手三苏沙谷尼（40岁），经过4个多月的囚禁日子后，终于在周二下午获释。

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菲律宾当地媒体引述西棉兰佬指挥部发言人格雷比沙那中校证实，三苏沙谷尼是于周二（15日）下午4时30分，由苏禄前省长沙谷陈交予第41步兵营指挥官阿拉立阿维里诺中校。

不清楚有否付赎金

目前为止，还不确定是否有付还赎金。

西棉兰佬指挥部还没有说明三苏沙谷尼的最新状况。虽然如此，预料三苏沙谷尼会在今天被带到设在三宝颜市的西棉兰佬指挥部总部，以便把他交给印尼官员。

三苏沙谷尼最近出现在一出短片，他蹲坐在相信是刚挖好的坑洞，被2名只看到下半身，穿著迷彩裤子，相信是阿布沙耶夫恐怖分子成员用枪械指着头部，哭泣着说“救救我，救救我……（tolong saya boss,tolong saya boss,tolong...）。”

三苏沙谷尼和副舵手乌斯曼尤索夫（30岁），于去年9月11日凌晨，在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪掳走。

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乌斯曼在去年12月5日趁着绑匪不留意，逃走到霍洛岛东北方的卢乌克（Luuk）地区向村民求救，已回到印尼与家人团聚。