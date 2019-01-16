陈志成：不受中国停发影响‧留学中国中心照发奖学金 留学中国中心所提供的“专项奖学金计划”和“一带一路”人才培养校企联盟UEA专项奖学金的申请照常进行。

（八打灵再也16日讯）留学中国中心所提供的“专项奖学金计划”和“一带一路”人才培养校企联盟UEA专项奖学金的申请照常进行。

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该中心主任陈志成发文告指出，自中国政府停止发放奖学金的消息在报章发布后，留学中国中心接获不少家长的电话，纷纷提问由留学中心承诺给予的奖学金是否也会受到影响。

他说，中国高校提供的奖学金，有多种类别，该中心所提供的奖学金则是由中国顶尖高校联合企业共同打造的校企合作学位项目专项奖学金。

指逾百份奖学金待申请

“其特点就是紧扣大马数字经济发展培养紧缺人才，支持马中数字经济合作。此类奖学金乃是中国大学今后发放奖学金的方向，故不受此事件的影响。”

他说，该中心也特此声明，将继续按照既定的奖学金发放流程，选拔符合资格的我国优秀中学生。

“目前，本中心尚有超过百分的专项奖学金等待申请。”

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其中包括跨境电商、物流工程、软件工程、物联网工程、机械电子工程（机器人方向）、机械设计制造及其自动化、大数据处理与应用、金融（大数据）方向、化学工程与工艺、商务汉语、新闻传播学以及旅游管理等热门专业。

欢迎有意就读的学生马上向留学中国中心申请。联络电话；012-3664925，012-3237213，012-3644925。

他指出，由于开学时间是今年3月25日，有意者受促即刻行动。