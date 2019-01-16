选委会筹备时间不足‧泰大选或延至3月 （泰国‧曼谷16日综合电）泰国选举委员会两名官员周二透露，原定2月24日举行的全国大选必须延后，很可能是在3月间举行。

（泰国‧曼谷16日综合电）泰国选举委员会两名官员周二透露，原定2月24日举行的全国大选必须延后，很可能是在3月间举行。

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路透社报道，泰国选举委员会还没有正式宣布全国选举延期举行，但该委员会两名资深官员透露，要将2月24日举行大选已经不可能，因为委员会根本没有足够的时间筹备。

其中一名官员说：“现在有两个可能举行大选的日期……3月10日或3月24日。”

另一方面，泰国首相巴育周二表示：“在新王登基仪式前将会有全国选举。我们同时举办这两件事，但我们必须把时间先用来筹备登基仪式。”

泰国军政府于2014年发动政变，推翻英叻政府上台执政。当时军政府承诺会还政于民，但却一再延后大选日期，直到去年12月才确定今年2月24日举行大选。

不过，泰国王宫今年元旦宣布，新王哇集拉隆功的登基大典仪式将在5月4至6日举行。军政府早前为此指因大选而启动的一系列活动将和登基大典重叠，有必要重新考虑大选日期。