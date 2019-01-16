SPCA：有效管理野狗．TNRM可防狂犬症蔓延 防止虐待动物协会（SPCA）主席拿督安德鲁指出，采用“诱捕、绝育、放养及管理计划”（TNRM）处理野狗问题，可以防止狂犬症蔓延。

（八打灵再也16日讯）防止虐待动物协会（SPCA）主席拿督安德鲁指出，采用“诱捕、绝育、放养及管理计划”（TNRM）处理野狗问题，可以防止狂犬症蔓延。

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他说，这些狗必须注射疫苗，包括狂犬症疫苗，以及做好记录，方便监督，各地社区的人民可以管理当地的狗只。

他说，过去数十年来，我国都没有狂犬症的问题，但是缺乏更有效的野狗管理系统，就会带来狂犬症蔓延的后果，也证明了捕捉和扑杀野狗的方式必须检讨。

在太平爆发狂犬病症并被列为疫区后，兽医局已经在各个地区为家犬注射疫苗接种，并捕捉野狗以收集样本。

针对此事，安德鲁对《星报》指出，采用TNRM计划也有助于避免野狗被感染以及可减少野狗的数量。

根据美国兽医科学期刊的论文显示，扑杀和减少野狗数量，长远而言，无法解决狂犬症的问题，例如在厄瓜多尔、印尼和孟加拉。