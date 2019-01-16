说好的26新华小呢？ 魏家祥抨张念群骗选票 马华总会长拿督斯里魏家祥抨击教育部副部长张念群，在去年8月无拉港补选期间对选民承诺，希盟政府将新建26所新华小（包括增建及迁校），结果骗取了选票之后承诺立即跳票。

（亚依淡16日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥抨击教育部副部长张念群，在去年8月无拉港补选期间对选民承诺，希盟政府将新建26所新华小（包括增建及迁校），结果骗取了选票之后承诺立即跳票。

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他今日在脸书发文说，他去年在国会向教育部询问10+6所华小的进展，教育部告知前朝政府批准的10所新华小，经雪州和柔州教育局研究之后，认为只有其中4所学校符合实际需求。

“教育部的回复并未列明这4所华小，但提到内阁在去年7月11日的会议中决定再增建2所华小，为雪州雪邦的朱运兴华小（SJK（C）Too JoonHing）及槟州威省的峇都加湾华小（SJK（C）Batu Kawan）。

因此，他说，国阵政府批准的10所新华小，希盟只会兴建5所，再加上威省的峇都加湾华小，共有6所；至于搬迁的6所华小，教育部表示将按计划进行，由各校董事会负责。

“我对此感到纳闷，国阵政府当时通过探讨各地所需，包括未来预见的人口增长，决定增建10所新华小，如今希盟没有详细交代缘由，一句话就取消其他5所华小，这样的做法实在令人难以苟同。”

他指出，更重要的是，张念群在无拉港补选时宣布政府增建或搬迁26所华小，其中包括前朝批准的10+6，还有前朝政府在2012年至2017年建议增建的10间华小。

斥希盟信口开河“而如今最新的发展是，16所（10+6）已削减至12所华小，另外的10所也没有进一步的交代，张念群骗取了无拉港的选票之后，就跳票了吗？我奉劝张念群，做出承诺后就须积极履行承诺，其余的14所华小，华社等你做出解释。”

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他强调，从废除大道收费、承认统考到新建26所华小，希盟都是信口开河；补选在即，金马仑选民必须做出明智决定，告诉希盟政府不要U转及信口开河，说出口就要做出来。