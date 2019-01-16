推行“零拒绝入学”‧教部将增派特教师资 今年有8.7万特殊生该部特殊教育组主任拿督雅斯敏指出，该部在3个月内鉴定符合资格的老师，并委派他们到相关学校。

(八打灵再也16日讯）教育部将会增加特殊教育的师资，以推行“零拒绝入学政策”。

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今年有8.7万特殊生该部特殊教育组主任拿督雅斯敏指出，该部在3个月内鉴定符合资格的老师，并委派他们到相关学校。

她说，目前有8579所国小和国中提供特殊教育课程，总共有1万5218名负责特殊教育的教师。

“今年共有8万7000名特殊教育学生，比去年多了3000名学生。”

她在布城18（1）区国中巡视特殊教育“零拒绝入学政策”活动后说，这项政策是为了确保特殊教育儿童也在一般学校接受综合特殊教育计划（PPKI）或者在特殊教育学校能接受教育。

“有一些州属并没有充足的特殊教育教师，而且教育在推行上述政策时也必须先处理各项问题。”

她也说，目前该部正在研究特教的各项需求，包括为残障学生增加适合的设备，方便教学和学习。