土耳其将掌控沿叙利亚边界设安全地带 美国总统特朗普提议沿叙利亚东北部边界拟设置一个安全地带（safe zone），土耳其表示，已在积极处理。土耳其总统发言人卡林表示，相关细节仍需研，有关安全地带将由土耳其掌控。

（图：美联社）

美国总统特朗普提议沿叙利亚东北部边界拟设置一个安全地带（safe zone），土耳其表示，已在积极处理。土耳其总统发言人卡林表示，相关细节仍需研，有关安全地带将由土耳其掌控。

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针对美军撤离叙利亚后，库德德族反政府军将陷入无援处境，特朗普日前发推文说：“如果土耳其攻击库德族，他们的经济将受到重创。”特朗普就此周二与埃尔多安通话称，上述推文导致的土、美裂痕似已弭平。

有关美国自叙利亚撤军一事，卡林指出，上周访安卡拉的美方代表团交给土耳其一份非正式文件，确认华府撤军决定。安卡拉也交给美方一份类似文件，内容要求一寸土地也不可让渡给库尔德工人党（PKK）的叙利亚分支人民保卫军（YPG），以及哈里发国（IS）。图为去年8月叙利亚战士正在模拟发射火箭推进榴弹。（