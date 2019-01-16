佛学班学生爆遭口交手淫．住持涉性侵被捕 涉嫌在昔加末市区的一家寺庙性侵2名少年的54岁男住持，今天凌晨在森州武吉不兰律的寺庙被捕，并直接被带来昔加末推事庭申请延扣；警方获得推事批准延扣住持4天助查。

嫌犯曾在寺庙活动中，接受参與活动的少年跪地奉茶。

（柔佛．昔加末16日讯）涉嫌在昔加末市区的一家寺庙性侵2名少年的54岁男住持，今天凌晨在森州武吉不兰律的寺庙被捕，并直接被带来昔加末推事庭申请延扣；警方获得推事批准延扣住持4天助查。

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2名分别15和16岁的受害者，于本月14日下午4时许，在家人陪同下前往昔市警区报案，而昔加末警方则于昨晚动身前往武吉不兰律逮捕嫌犯，并援引2017年性侵儿童法令第14（a）条文查案。

上佛学班被骗进房2名少年分别为15及16岁，他们都是事发寺庙佛学班的学生，而该班则由嫌犯亲自授课。

其中，16岁受害者报案时指出，他于今年1月5日早上约10时，到昔加末市区一家寺庙上佛学班时，住持要他陪同去一间睡房领取作业簿。

受害者报案时称，住持入房后就叫他躺在床上，并叫他脱掉裤子，而他也依指示脱掉裤子和内裤，而住持接着手握他（受害者）的下体和用嘴吸吮。

为5少年手淫辩称“教育”

另一名受害者（15岁）报案时称，住持曾经带领他和另5名少年，前往其他寺庙参观学习时，齐齐为他和5名同伴手淫，并指这是一种“教育”。

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受害者指在2016年，住持带他和另5名少年前往马六甲、芙蓉和邦咯岛旅游，并当地的佛庙参观。

此外，这名受害者称他于2017年8月期间，在上述寺庙的房间里两度被住持性侵。当时，住持叫他躺在床上和自脱裤子，然后住持就用手握着他（受害者）下体，并用嘴巴吸吮。

昔加末有8受害者

住持被警员从法庭扣留室押送上车时，全程用手遮脸以免面目曝光，上车后还特地盘腿而坐趴下身子，而在返回警局扣留室途中经过他打理的寺庙时，他则频频转头回望。

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据悉，除了上述两案涉及的7名少年，另有一名少年也声称被性侵，意即昔加末区共有8名受害者。