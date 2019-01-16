多地爆发基孔肯雅症‧勿到外国疫区旅游 卫生部也呼吁公众加强关注环境卫生事项，每周清理可让蚊虫滋长的积水区，且须寻求适合方案灭绝居住环境的蚊虫，尽量避免蚊虫尤其黑斑蚊叮咬。

（亚罗士打16日讯）卫生部提醒国人避免到有传出基孔肯雅症的区域旅游观光。

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卫生部也呼吁公众加强关注环境卫生事项，每周清理可让蚊虫滋长的积水区，且须寻求适合方案灭绝居住环境的蚊虫，尽量避免蚊虫尤其黑斑蚊叮咬。

卫生部发表声明说，目前涉及马泰出入口的海陆空关卡，都已设立卫生检查站，甚至包括从新加坡、印尼入境者，都必须通过体温检测。

声明说，除了向出入境游客灌输意识，也已派员在马泰边境区域展开防蚊、灭蚊行动。

声明指出，国家危机处理中心早在2008年就关注基孔肯雅症的疫情，换言之，在基孔肯雅症于泰南合艾散播之前，这病症就已在卫生部的严密监督清单。

基孔肯雅症是由黑斑蚊叮咬传染的疾病，情况酷似骨痛热症，症状包括发烧、头痛、关节痛及红疹等，卫生部呼吁出现以上症状者，速往最靠近的诊所求助以策安全。