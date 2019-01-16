邱武英：不仅是履诺与否‧统考涉认知种族课题
邱武英：不仅是履诺与否‧统考涉认知种族课题
向全民講解統考真相
邱武英说，事实上很多人並不拒绝统考，但他们有条件與标准，即马来文做为国家语言的地位。
他说，他不认同外人的偏差认知，认为独中生的国文很差，“当我看过董总的历史课本後，我对其教学方式留下深刻印象，但不懂独中课程的人却误以为他们只教中国历史，这是不对的，他们教的是全球历史。”
“因此，我们需要以强有力的智慧方式，向全民讲解统考的真相，就须先从根本做起。既然是认知课题，就须告诉他们事实與真相。”
他说，外界对统考持有的偏差认知已经累积多时，就连他的父亲邱家金教授也一度固执的认定“独中只教中国历史”，直到他把独中的历史课本放到父亲书桌上。
“很多课题，我都会和他起争执，是，邱家金确实在50年前协助编写国家历史课本，也参與制定国家原则；50年後，为何还要用这些没有经过焠练和淘汰的旧东西？我父亲也一度以为，独中只教中国历史，没有教大马历史，当我叫他去看独中历史课本时，他说‘我知道啦，别人都有告诉我这些”。”
“拜托，你是荣誉教授，怎麼可以只聽别人说。我给他看独中的历史课本，‘爸，你看，很有趣的’，他看了後发现，确实有教大马历史，而且教学方式非常全球观。”
“无论多麼不切实际，但（对独中教材有偏差认知）就是真正发生的，这必须去解决。”
主张多與年轻人对话
邱武英也主张多與年轻人对话，毕竟过去已经咨询太多“权威性”的老人意见，包括新晋国会议员等。
“我有2位研究生，他们是独中毕业生，毕业自北京大学，对她们来说这完全不是课题，她们是城市人，是爱国者。”
他说，该会的工作进度非常良好，至今已经與25个组织和个人会面，占原定访谈对象的20%，接下来也会到全国各地，與相关团體组织代表和个人会面。聆聽他们对承认统考的立场和意见，未来也会考虑聆聽媒體的建议，並将在会见各方後做一份非常全面的报告。
“我要强调的是，我不是因为是‘邱家金的兒子’而受委，但是，为何他们这样想，因为他们就是这样想。”
“我很难被归类，父亲是峇峇，母亲是印度人，並由马来妇女带大，在教会学校裡上课，並在马来機構上班。我能说8種语文，能说流利淡米尔文，现在才开始学华文。有趣的是，当我受委时，华人说我不够华人，因为我不是华校生，不说中文，母亲是印度人，在脸书上攻击我；对马来人而说，我是华人，因此我是最佳人选，可以更全面的看待这个课题。”
评论