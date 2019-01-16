邱武英：不仅是履诺与否‧统考涉认知种族课题

统考特委会主席邱武英说，政府是否承认统考资格，不仅是行政与履行诺言与否，是一项非常复杂的认知（perception）与种族课题（racial issue）。

统考特委会主席邱武英说，政府是否承认统考资格，不仅是行政与履行诺言与否，是一项非常复杂的认知（perception）与种族课题（racial issue）。

（八打灵再也16日讯）统考特委会主席邱武英说，政府是否承认统考资格，不仅是行政与履行诺言与否，是一项非常复杂的认知（perception）与种族课题（racial issue）。

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建议由媒体社会监督者跟进

他发现许多政治人物在这课题上表现不负责任，制造“和影子打架”（shadowboxing）假象，因此直言不应由政治人物来主导是否承认统考一事，因为他们的本质多变（versatile），并建议由媒体、智者、社会监督者来跟进，以开放态度与各造对话。

邱武英在接受星洲日报专访时说，首相敦马哈迪确实有足够的政治意愿去承认统考，否则也不会成立特委会，任命该会广纳各界对统考的意见与立场。

邱武英说，自马哈迪接受星洲日报独家专访后，他一直都留意各造针对马哈迪就承认统考发表谈话及后续进展，发现各造忽略了大方向。

“马哈迪还是老样子，每个人都应尝试了解他的话，当他告诉你承认统考须顾及马来人的感受，并不代表没有承认的意愿，他只是告诉你这就是问题，而确实是认知上的问题。”

“如果他无意承认统考，为何还成立特委会？”

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建议不断追问进展

邱武英在回答记者时，也建议所有新闻从业员，要不断追问马哈迪有关承认统考的进展。

“我想他现在比过去出任首相时更认真，以前他急着建设国家，但却受到保守马来社区的反对；如今，他虽然没有完全的马来选民支持，但他已有足够的支持力了去落实他的计划了。”

“统考不止是履行（希盟政府的竞选宣言），却也是政治、文化、认知和心理课题。

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确实，这课题非常复杂，需要深入探讨，这其中涉及很多文化与敏感的种族课题，也是潜意识和心理课题，但却与教育课题无关了。”

“很多人完全不知道，承认统考有甚么问题，我认为人民应该了解，这是种族课题，又刚好是在种族政治中心里，与教育课题无关。

“因为大马已经有各种教育体系，如国际学校、私人学校等，但统考却是种族与文化课题，也是印象课题，因为人们并不了解事实，尤其是马来社群，加上政治人物也非常不负责任（宣扬不正确资讯）。”

邱武英说，当华社向政府要求承认统考时，各造必须了解，为何国民要求有其它教育体系选项。

特委会需提供全面报告

“我一直告诉每个人，特委会需向政府提供一个非常全面性的报告，这是大马史上第一次设立特委会，过去各造如董教总、无论支持与反对，都各自见教育部，都只是各说各话，没有交集。”

“所有人都赞同的，是这个国家的教育体系乱七八糟，因此父母都在寻找其它替代教育，你不能一直坚持国家教育原则，却没有实际行动改善国家教育体系，因为父母没有时间等待国家教育体系复原，有钱家长就把孩子送去国际或私人学校，人人都不把这些事当一回事。”