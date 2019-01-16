英国会历史上最大挫败‧脱欧协议遭大比数否决 首相梅伊与欧盟艰苦谈判达成的脱欧协议，遭国会下议院以432否决票比202同意票的悬殊差距否决，为英国国会现代史上最大挫败。反对党工党党魁科尔宾随即对政府提起不信任投票，使得英国政坛更加动荡。

聚集在伦敦国会广场、支持第二次公投的民众，通过大萤幕获悉表决结果后，一些人振臂高呼。（图：法新社）

（伦敦16日综合电）英国梅伊政府周二遭遇灾难性挫败！首相梅伊与欧盟艰苦谈判达成的脱欧协议，遭国会下议院以432否决票比202同意票的悬殊差距否决，为英国国会现代史上最大挫败。反对党工党党魁科尔宾随即对政府提起不信任投票，使得英国政坛更加动荡。

广告

英国原计划在3月29日脱离欧盟，但现在看起来已经不太可能。在梅伊日益受到局限的情况下，为了决定未来如何行动，她很可能要求欧盟领导人推迟脱欧的时间。但一名外交消息人士向法新社透露，任何延后都不可能超过6月30日，即欧洲议会新会期登场前。

欧盟失望警告促“澄清意图”

投票结果出炉之后，欧盟方面迅速作出回应。欧盟委员会主席容克对表决结果感到失望，他亦发表声明警告，经此一役，“无协议脱欧”的可能性大增，他呼吁英国“尽可能地澄清意图”。

欧盟理事会主席图斯克也发推文表示，即便这份脱欧协议变得不可能，也没有人希望无协议脱欧，“最终谁会有勇气说出，何者才是唯一积极的解决方案呢？”他促请英国尽快提出正面方案，避免英国硬脱欧。

这次国会否决票比同意票多230票，超越1924年工党麦克唐纳政府166票的纪录，成为英国国会史上反对票比同意票多最多的一项表决。其中投下反对票的保守党议员高达118名，是保守党议员近代最大的倒戈事件之一。

脱欧支持者和反对者在古老的国会大厦外集会。在表决结果出炉后，通过大萤幕收看的数百名民众高呼。

广告

支持迅速和干净俐落与欧盟分手的25岁男子费舍向法新社说，这可能带来无协议脱欧的结果。在国会广场举行的规模较盛大的挺第二次公投集会，则是欧盟旗海飘扬。

梅伊在表决结果出炉后说：“下议院已经表达意见，政府也会聆听。”然而，她也表示：“今天的表决结果并没有告诉我们，国会到底支持甚么，也没有告诉我们，究竟要如何，甚至要不要尊重英国人民公投脱欧的决定。”

梅伊在下周一将向国会提交经修改的协议以说服国会：她仍然能够带领英国有序退出欧盟。而国会周三晚7时（大马时间周四凌晨3时）将对梅伊进行不信任动议投票。

政府被提不信任动议料难通过

广告

虽然草案不获大部份议员支持，但外界相信通过不信任动议的机会甚微。保守党内属强硬脱欧派的前外长约翰逊明言，他反对二次公投，亦不想科尔宾执政，会表决支持梅伊。梅伊政府盟友、北爱尔兰民主统一党（DUP）亦指会继续支持现届政府。

梅伊告诉议员，他们有权挑战其相位。她也承诺将与国会所有议员进行讨论以鉴别“真正可协商和获得下议院足够支持”的构想，之后再与欧盟研究。

脱欧协议被否决后几分钟内，梅伊的顶级部长级官员团队，包括财政部长哈蒙德和克拉克，就致电商界领袖，试图向他们保证英国脱欧协议仍有可能。

路透社引述消息人士说法，英国国会议员正在筹备动议来延后《里斯本条约》第50条的脱离欧盟程序。

梅伊政府须14天内重获信任

根据2011年英国固定任期制国会法（Fixed-Term ParliamentAct），英国每5年改选国会，下次选举预计为2022年。但这有两个例外，第一个是有三分之二以上议员同意提前举行选举，第二个是国会通过含有特定字句的不信任案动议。不信任案必须说，“本院不信任女王陛下之政府”。

据报道，在周三，国会中午12时进行首相质询，大约12时45分结束。接着议员将讨论不信任动议长达约6个小时，随后表决。

如果多数议员表决通过不信任案，在有可替代政府的情况下，首相梅伊将辞职，由新首相接任；若无可替代政府，政府必须在14个日历天内重新争取国会信任。

在这14天内，现任政府或任何其他政府若无法赢得新一轮的信任案表决，国会将解散、提前举行选举重组政府，但国会解散和选举必须相隔至少25个工作天。不过，若有政府赢得信任，该政府便可继续运作，也许会修改政策。

根据《卫报》，科尔宾提出的不信任案赢面不大。

无论有多少保守党议员不喜欢梅伊的脱欧计划，这些议员不愿提前举行选举，也不乐见工党组成新政府。因此支持科尔宾的议员可能少之又少。

若梅伊保住相位，她将着手准备B计划。她表示会立刻与保守党和其他党议员进行建设性对话，寻求可获得下议院支持的脱欧协议。

在脱欧协议遭遇历届内阁最大败绩纪录 后，梅伊向国会发表讲话，她并未打算辞职，但 周三将面临不信任动议投票。（图：法新社）

欧盟发警告

英国国会否决脱欧方案引起各界关注，欧盟及欧洲各国政府警告，这增强了无序脱离欧盟风险。法新社整理以下部份主要反应：欧盟脱欧谈判代表巴尼耶说：“现在由英国政府决定下一阶段，欧盟将保持团结，决意寻求达成协议。”

指硬脱欧最糟糕选择

爱尔兰称，会加强为无协议脱欧做准备。都柏林在声明中表示：“很遗憾，今晚投票结果增加无序脱欧风险。因此，政府会继续加强努力，为这类结果做好准备。”

德国财务部长兼副总理肖尔兹说：“这对欧洲是个苦涩日子。

我们准备好了，但对欧盟及英国而言，硬脱欧是最不吸引人的选择。”有望继任德国总理默克尔的中间偏右政党基民党（CDU）党魁克朗普凯伦鲍尔说：“硬脱欧会是所有选项中最糟的一个。”

奥地利总理库尔茨推文称：“无论如何，都不会重谈脱欧协议。”

西班牙首相桑切斯表示：“无序脱欧对欧盟是负面的，对英国也是个灾难。”

法国总统马克龙周二表示，英国现在有3个选项，包括“无协议”脱欧，其中最有可能选择与欧盟重新协商，但欧盟不会为了解决英国内政问题就不捍卫自身利益。

英各报狂酸“羞辱”“溃败”

梅伊的脱欧协议遭国会以压倒性票数否决，英国各报章周三以“溃败”与“羞辱”等作报道，指梅伊版协议已付诸流水。

主流大报《每日电讯报》头版写著“完全的羞辱”。该报社论提到，梅伊错判国会情势，而欧盟未能理解英国脱欧公投背后“主权与自由的根本问题”。社论指，政府必须重获下议院的信任，重新思考协议，并以团结阵线走向欧洲。

该报的国会速写员迪肯表示，梅伊在表决前对国会议员的恳求“已成了发霉的臭运动袜”。

英国最畅销小报《太阳报》则以“脱欧灭绝”

（Brextinct）为头版标题，指“梅伊脱欧协议大势已去”，并以一张梅伊跟已灭绝、不会飞的多多鸟（dodo）的合成图来嘲讽这位首相。

另一主流大报《泰晤士报》专栏作家帕里斯表示，现在该是让资深国会议员接手英国脱欧流程的时候了。他称，政府或反对阵营都无法领导英国度过这场混乱，“国会必须从一位僵尸首相、一个僵尸内阁与一个僵尸反对党手中取得控制权。”

小报《每日镜报》头版写到，“没协议、没希望、没头绪、没信心”，又指梅伊是“遭羞辱的首相”。

《每日邮报》头条则写著，“为她的生命而战”。该报提到，表决失利让梅伊的权力“岌岌可危”，并称此为“毁灭性的结果，而有可能让英国脱欧过程陷入混乱。”

《金融时报》头条新闻写到，“梅伊的挫败替欧盟的英国脱欧方案带来麻烦”。

《每日快报》标题为“失望”，指“现在该是国会议员尽职尽责，与梅伊合作达成一项让1740万支持脱欧民众满意的协议……不要让我们失望！”

《苏格兰人报》头版标题简单地说，“溃败”。

《卫报》头版为“梅伊遇历史性挫败，保守党窝里反”。该报社论到，梅伊领导著一个分裂的党，而国家就像备战一样正在囤积食物药品。她需要谦卑地与反对者沟通，找到一种方法来防止英国硬脱欧。

该报又指，“这个国家现在面临宪法史上前所未有的局面：如何让人民的主权与国会的主权达成一致。”