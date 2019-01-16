砂房屋局澄清没外包‧勿信网上可负担屋广告 砂房屋发展局网站可负担房屋资料的截图从昨日起流传，甚至有脸书专页以该截图，呼吁公众踊跃申请可负担房屋，引起网民热议。

砂房屋发展局发文告，提醒公众不要回应网上流传的可负担房屋资讯及广告。

（古晋16日讯）砂首长拿巴丁宜阿邦佐哈里日前透露砂政府将兴建价格介于9万至15万令吉可负担房屋，引起无壳族关注；惟，砂房屋发展局（HDC）澄清，该局并没有委任个人或第三方，在社交媒体上发布可负担房屋的资讯及广告。

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砂房屋发展局网站可负担房屋资料的截图从昨日起流传，甚至有脸书专页以该截图，呼吁公众踊跃申请可负担房屋，引起网民热议。

砂房屋发展局今日发文告表示，不少人对社交媒体及手机应用程式（WhatsApp）流传的可负担房屋资讯及广告深感兴趣，纷纷联络该局职员询问。

资讯供参考非分享

砂房屋发展局呼吁公众不要回应网上流传的资讯及广告，因为该局网站发布的可负担房屋资讯仅是供公众在线参考，不是分享。这是避免资讯遭到滥用，甚至成为诈骗工具。

该局对社交媒体流传的资讯及广告造成的误解表示歉意。任何想申请砂房屋发展局属下可负担房屋者，可直接联络该局市场部（082-443681或082-443741）。