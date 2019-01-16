直辖区部长：新春猪肖像没问题！ 政府表示，在即将来临的华人农历新年庆祝活动期间，不会禁止猪肖像的设计或装饰，尽管过去有穆斯林认为猪是不洁的争议。

联邦直辖区部长卡立沙末。

（雪兰莪·八打灵再也16日讯）政府表示，在即将来临的华人农历新年庆祝活动期间，不会禁止猪肖像的设计或装饰，尽管过去有穆斯林认为猪是不洁的争议。

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华人生肖里，以12年为一个循环，每年有不同的动物做代表，而今年，代表动物轮到猪。

“据我所知，没有收到任何指示。猪的肖像是否也是被禁止的（haram）？”被问及动物的使用是否也因穆斯林的禁忌而被禁止，联邦直辖区部长卡立沙末如此回应。

对马来西亚穆斯林而言，猪和狗都是不洁的，而有关当局也曾禁止猪和狗的肖像。

1995年的好莱坞电影《小猪宝贝》（Babe）曾因当中的猪角色，遭到大马电影院禁播，以及2016年香港电影《孙悟空2》，也被迫从宣传媒介中删除猪八戒角色。

2016年，著名连锁店“安妮阿姨”（Auntie Anne）为其推出的卷饼“Pretzel Dog”申请清真认证，遭大马伊斯兰发展局（JAKIM）拒绝。

去年，以中文字代替猪和狗肖像的T恤也一度在网上引起热议。

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大马伊斯兰发展局表示，国人应尊重各族文化，包括在使用伊斯兰禁止的物品上。