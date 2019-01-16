旧照被循环再用‧金马仑土崩是旧闻 网上出现的照片显示，自新邦波赖通往金马仑高原第44公里路段的山路悬崖边，有2处地方发生土崩，从高空拍到的照片近日又出现在网上。

近日在网媒里流传的金马仑路土崩图片。

(金马仑16日讯)金马仑高原再次发生严重土崩？原来又是网上炒旧闻，真相是近日金马仑举行补选，旧闻被图文并茂在网上翻炒。

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网上出现的照片显示，自新邦波赖通往金马仑高原第44公里路段的山路悬崖边，有2处地方发生土崩，从高空拍到的照片近日又出现在网上。

实为2014和2016土崩照

新邦波赖通金马仑大路尤其靠近第44公里路段，的确曾发生数次土崩事件，当局也曾数次进行大维修工作，而近日网络媒体发布的土崩照片，却是在数年前也曾经在网上出现过的同样图片。

这些图片分别曾在2014年和2016年出现过，当时政府部门官员和议员等还出面解释是之前发生土崩的事件，公共工程局也说明在长达430尺的路段采用钻孔灌注椿柱围护的桥架技术及钢骨筋混凝土方式来稳固地基，使地质状况稳固并安全使用。

记者到现场了解情况时，没有发现土崩情况，而该路段山边处留下的3道土崩的痕迹都是之前土崩时留下的，而且土崩范围上面已经长出野草，没有新的土崩迹象。

而且，在土崩路段的靠近山壁的内侧也已经建起一些土产摊和咖啡小馆，咖啡馆里还坐有顾客，大路旁还有一些游客在那里拍照留念。

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咖啡馆员工拉曼表示，咖啡馆在当地经营超过2年时间，这段期间没有发生土崩，今天也没有发现有官员前往当地巡视土崩情况，因此确定近日流传的照片是属于旧照片。

路边已建咖啡馆，左旁道路就是被指发生土崩的路段。