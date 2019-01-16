抱怨领袖当官后“找不到”‧纳吉听德士司机诉苦 蓝色德士公司感叹很多领袖做官后已要见都难，电话也不接，今日一群德士司机拜访前首相拿督斯里纳吉倾吐心声。

纳吉在家款待德士司机，聆听业者的困境。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）蓝色德士公司感叹很多领袖做官后已要见都难，电话也不接，今日一群德士司机拜访前首相拿督斯里纳吉倾吐心声。

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纳吉批评政府为了维护电召车，妄顾德士司机的福利，特别是允准电召驻紥在吉隆坡国际机场候车中心等客。

斥对电召车管制宽松

他说，在国阵时代，他曾经为德士司机提供诸多援助，包括提供5000令吉做为购买新车头期钱、发出个人德士执照，提供一马援助金，以及曾经一度提供免费轮胎等，以便为德士司机和电召车提供公平的竞争环境。

他今日在家里招待蓝色德士公司司机和聆听他们的投诉后，向记者说，他会亲自了解德士司机的问题，并寻求可行方案来协助德士的困境，包括争取为收入低和不稳定的德士司机提供人民房屋。

“政府对电召车的管制宽松，包括允许穿短裤等。”

不过，蓝色德士公司（Big Blue Taxi）创办人顾问拿督三苏巴林却表明寄望拿督斯里安华出任首相后，来协助他们解决困境。

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他说，虽然首相敦马哈迪有心解决德士司机的问题，且已发出指示，但部门却不遵守，因此，唯有寄望安华。

寄望安华上台新希望

“我们曾经支持希盟上台带来希望，但是换政府后希望幻灭，如今只好再寄望安华。”

他说，很多领袖做官后已要见都难，电话也不接。

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他也非议当局规定德士司机要上一个月的商用车辆执照课程，但电召车司机只须上6小时课程。

纳吉：金马仑补选胜算难测

另外，虽然“汽油钱”贿赂课题炒得轰轰烈烈，但纳吉对国阵在金马仑国席补选的胜算还不确定，因为选举变幻莫测。

他表示，选举甚么事都可能发生，因此，他要本身去巡察和了解选情后才能论断。

他也说，选举法庭裁决“汽油钱”是贿赂，希盟应该对此作出解释，因为这是非常严重的指控，而且还有短片为证，当局必须要展开调查。