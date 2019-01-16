逾500家政府机构没托儿所‧杨巧双：要求列入预算 妇女、家庭及社会发展部副部长杨巧双说，国内超过500家政府机构仍未为雇员设置托儿所（Taska）。

杨巧双（右）与生下第十胎的诺丽亚和新生儿合照。（图：星洲日报）

（彭亨‧立卑16日讯）妇女、家庭及社会发展部副部长杨巧双说，国内超过500家政府机构仍未为雇员设置托儿所（Taska）。

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她说，根据部门稽查报告，许多因素造成政府机构不设托儿所，一些机构指没有足够的小孩供开设托儿所，一些没有适合的场地。

杨巧双今至日到柏道原住民村庄进行幼儿园巡访活动之后这样指出。

她说，从今年起，每一个政府机构必须为雇员准备托儿所，但是政府也有考虑到政府机构所面对的困境。

“我给予政府机构的讯息是，将此事（托儿所）列入预算案中……如果能够把不必要的活动或食物经费减少。”

她说，从小小开始也无所谓，最重要的是设有（托儿所）。

她说，部门要求每一个政府机构严正看待此事。

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允助改善临时病床中心

另外，杨巧双今午到柏道原住民村庄卫生局诊所临时病床暨住宿中心工作访问之后说，她对柏道原住民村庄卫生局诊所内“临时病床暨住宿中心”（Pusat Transit）表示关注，答应协助争取拨款来给予改善。

她说，临时病床暨住宿中心主要是让来自偏远地区的原住民，在送往政府医院前，或是从医院回来之后，有个继续治疗或是暂时落脚之处，然而现有的临时病床暨住宿中心男女同房，非常不方便。

杨巧双说，临时病床暨住宿中心一天收留10个病患，因此建议将男病患迁至已弃用的“病房”处。