幸运抽奖”是诈骗信息‧明讯：不给巨额奖金
幸运抽奖”是诈骗信息‧明讯：不给巨额奖金
（八打灵16日讯）您是否也收过由明讯（Maxis）所发出的“幸运抽奖得奖信息”？明讯公司职员澄清，该公司所举办的比赛，皆不会给予巨额奖金，而是会以回扣或礼券的方式给予奖励。
明讯用户自去年起不时收到这则诈骗的WhatsApp信息，内容写道：“恭喜！您的手提电话SIM卡在幸运抽奖中胜出，作为第16名的得奖者，您可获得1万6000令吉。”
“您的支票序号是194577。这项比赛已获马来西亚法庭和警察的认可。幸运得奖者不需缴付任何费用。”
该信息指出，若想要验证这项幸运抽奖的真实性，用户可浏览http://www.winner-maxis.blogspot.com，也可拨打017-8363756或017-8363756询问。
该验证网站以部落格形式呈现，内容指出，这是配合明讯在2019年成立27周所举办的幸运抽奖，该公司将选出21名幸运者，首名幸运者可获3万6000令吉，第21名幸运者则可获得2000令吉奖金；总共送出46万5000令吉奖金。
该网站以明讯和印度电讯公司Aircel的标志作为背景图，并指示得奖者前往明讯办公中心索取银行付款。
该网站也附上数名得奖者领取模拟支票的图片及“得奖感言”，有的写道：“我一开始获知得奖时心里有一丝怀疑，但是我根据指示完成所有步骤后，便拿到奖金了。”
明讯职员今日受询及这项信息时表示，这是一则诈骗信息，因为该公司所举办的所有比赛，皆可透过官网或手机应程式获得详情。
他说，明讯公司不会给予巨额奖金，而是会以回扣的方式奖励用户，或者给予免费飞机票、住宿券和饮食券等。
盗用马来歌手艾迪图片
“这是诈骗信息，我们呼吁所有收到可疑信息的用户，透过正式管道向我们查证，而不是拨打诈骗信息内容中所提供的联络号码。”
另外，该网站在展示得奖者与家人的图片时，盗用了本地马来歌手艾迪阿都哈林（Edry Abdul Halim）与家人的图片，这张图曾被Astro Awani在去年4月19日刊登于一篇题为“艾迪为自闭孩子移民外国”的新闻。
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