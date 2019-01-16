幸运抽奖”是诈骗信息‧明讯：不给巨额奖金 您是否也收过由明讯（Maxis）所发出的“幸运抽奖得奖信息”？明讯公司职员澄清，该公司所举办的比赛，皆不会给予巨额奖金，而是会以回扣或礼券的方式给予奖励。

诈骗信息所提供的验证网站强调此幸运抽奖竞赛获得马来西亚法庭与警察承认，并展示得奖者领取模拟支票的图片。

（八打灵16日讯）您是否也收过由明讯（Maxis）所发出的“幸运抽奖得奖信息”？明讯公司职员澄清，该公司所举办的比赛，皆不会给予巨额奖金，而是会以回扣或礼券的方式给予奖励。

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明讯用户自去年起不时收到这则诈骗的WhatsApp信息，内容写道：“恭喜！您的手提电话SIM卡在幸运抽奖中胜出，作为第16名的得奖者，您可获得1万6000令吉。”

“您的支票序号是194577。这项比赛已获马来西亚法庭和警察的认可。幸运得奖者不需缴付任何费用。”

该信息指出，若想要验证这项幸运抽奖的真实性，用户可浏览http://www.winner-maxis.blogspot.com，也可拨打017-8363756或017-8363756询问。

该验证网站以部落格形式呈现，内容指出，这是配合明讯在2019年成立27周所举办的幸运抽奖，该公司将选出21名幸运者，首名幸运者可获3万6000令吉，第21名幸运者则可获得2000令吉奖金；总共送出46万5000令吉奖金。

该网站以明讯和印度电讯公司Aircel的标志作为背景图，并指示得奖者前往明讯办公中心索取银行付款。

明讯用户自去年起不时收到“幸运获奖信息”，该公司呼吁用户在收到此类信息时，即刻透过官方管道向该公司查询，而不是根据信息的指示索取奖金。

该网站也附上数名得奖者领取模拟支票的图片及“得奖感言”，有的写道：“我一开始获知得奖时心里有一丝怀疑，但是我根据指示完成所有步骤后，便拿到奖金了。”

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明讯职员今日受询及这项信息时表示，这是一则诈骗信息，因为该公司所举办的所有比赛，皆可透过官网或手机应程式获得详情。

他说，明讯公司不会给予巨额奖金，而是会以回扣的方式奖励用户，或者给予免费飞机票、住宿券和饮食券等。

盗用马来歌手艾迪图片

“这是诈骗信息，我们呼吁所有收到可疑信息的用户，透过正式管道向我们查证，而不是拨打诈骗信息内容中所提供的联络号码。”

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另外，该网站在展示得奖者与家人的图片时，盗用了本地马来歌手艾迪阿都哈林（Edry Abdul Halim）与家人的图片，这张图曾被Astro Awani在去年4月19日刊登于一篇题为“艾迪为自闭孩子移民外国”的新闻。