希山：希盟无需炒课题‧“纳吉到金马仑助选没错” 巫统前副主席拿督斯里希山慕丁认为，前首相拿督斯里纳吉到金马仑助选并没错，毕竟纳吉是彭亨州人，也曾出任彭亨州务大臣，不需要连此事都成为一项课题，并补充，纳吉应该更早到来助选。

希山慕丁（站者右）与退伍军人握手交流。（图：取自希山慕丁的脸书专页）

（彭亨‧立卑16日讯）巫统前副主席拿督斯里希山慕丁认为，前首相拿督斯里纳吉到金马仑助选并没错，毕竟纳吉是彭亨州人，也曾出任彭亨州务大臣，不需要连此事都成为一项课题，并补充，纳吉应该更早到来助选。

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他今日在双溪哥央垦殖民区与当地退伍军人交流后召开新闻发布会，针对纳吉料于明日到金马仑助选的问题作出回应时表示，这显示正面的发展。

没政治背景无关服务品质

他强调，希盟玩弄政治伎俩及怪罪前朝政府已足够，迄今希盟作为政府就该做工，不要再企图找借口。

他表示，这次的金马仑国席补选，也是为退伍军人提供发声的平台，促退伍军人投选国阵候选人，以确保国会能听见退伍军人的权益及心声。

他说，国阵遴选前高级警官南利莫哈末诺作为金马仑国席补选的候选人，不应因对方毫无政治背景而成为课题，因为这不是是否能为民提供最佳服务的决定因素。

他指出，许多希盟的国会议员及部长，同样也是缺乏政治背景，因此，政治背景的因素不应作为考量。

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他也对政府在2019年财政预算案中，忽略退伍军人的福利感到遗憾，并指此举反映政府缺乏关注退伍军人的福利。

“他们（希盟）并没用心在维护退伍军人的权益，若他们（希盟）声称我们一直以来所实施的举措或活动并不好，那么就应该展示甚么才算好，或是他们能够为退伍军人提供甚么？”