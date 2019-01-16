迈向2030宏愿主要计划‧槟实施性别包容政策 槟州行政议会今日通过实施性别包容政策（Gender Inclusiveness Policy），作为槟州朝向先进智慧州的2030年宏愿的主要政策；此外，州行政议会也通过让州政府根据州选区成立类似社区委员会的“妇女与家庭发展委员会”（Women and FamilyDevelopment Committee）。

槟州实施性别包容政策，章瑛（右六起）、曹观友、阿菲夫行政议员、佳日星行政议员在官员陪同下发布声明。（图：星洲日报）

（槟城16日讯）槟州行政议会今日通过实施性别包容政策（Gender Inclusiveness Policy），作为槟州朝向先进智慧州的2030年宏愿的主要政策；此外，州行政议会也通过让州政府根据州选区成立类似社区委员会的“妇女与家庭发展委员会”（Women and FamilyDevelopment Committee）。

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槟州首席部长曹观友今午偕同负责州妇女事务的行政议员章瑛在新闻发布会作上述宣布，并强调上述政策和委员会皆属全马各州首创。

曹观友说，槟州在较早前成立了性别包容委员会，以便在槟州2030年宏愿之下推动消除社会不平等的包容性计划，并达致性别平衡之目的。

他说，首先，在性别包容政策之下，所有州政府部门和机构在拟定、实行和检讨各项计划时须符合性别包容政策。

“其次，州政府将在性别包容政策下采用‘40%男性，40%女性和20%可男可女’的州政府和地方政府部门机构人员性别比例结构，以避免性别垄断现象，并且不会有任何性别人数超过60%。

“第三，州政府将通过性别包容政策，在州及地方政部门机构的施政领域实施‘性别反应及参与财政预算案’，包括各项计划的拟定、设计、推行、监督和评估。”

妇女委会人选由州议员推荐

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他说，州政府将拟定一项综合性行动计划推动上述事宜，并鼓励私人界在更广泛的层面配合州政府达致这项政策的目标。

槟州的妇女及家庭发展委员会人选由涉及的州议员推荐，过后名单提呈槟州妇女及家庭发展委员会，为了避免人员重叠，社区委员会的女姓委员不能受委为这个委员会的成员。

它的委员结构是40%政党人士，40%非政府组织人士和20%个人。每个委员会有15名委员，主席获得每月700令吉津贴，秘书600令吉，其他委员可获开会津贴。

每个委员会每年获1万令吉拨款进行各项妇女与家庭的活动。

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槟州基于州选区的数目将设立40个委员会，并将因而有了600名妇女领袖。

这个委员会的开销来自槟州2030年宏愿财政预算案的2000万令吉拨款。

虽然有了妇女及家庭发展委员会，原来规定必须要有3名女性委员的槟州社区委员会，未来亦须符合“40%男性，40%女性和20%可男可女”的委员性别结构规定。