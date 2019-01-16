房地部：做好完善规划‧地方政府须防狂犬症 房屋及地方政府部长祖莱达巡视青年城市计划地点后指出，地方政府在州兽医局协助下已经采取行动，以确保狂犬症不会蔓延到其他地区。

（丹绒马林16日讯）房屋及地方政府部向狂犬症疫区发出指示，以完善的规划计划应对狂犬症。

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房屋及地方政府部长祖莱达今日巡视青年城市计划地点后指出，地方政府在州兽医局协助下已经采取行动，以确保狂犬症不会蔓延到其他地区。

“一旦出现（狂犬症），行动委员会自动由州务大臣领导。不过，当我们发现疫情恶化时，房屋及地方政府部可发出指示给地方政府采取行动。”

她表示，基于地方政府没有控制狂犬症传染的权限，因此，地方政府只是进行执法工作，而捕捉（疑感染狂犬症）狗只是卫生局的管辖范围。

太平斯里古打一名狗主去年12月31日投报被狗咬伤。兽医局总监拿督瓜扎尼扎慕丁星期一宣布太平及武吉干当已被颁布为狂犬症疫区。

验尸庭明开审阿迪死因

另一方面，祖莱达指出，从1月18日开始以确定消拯员莫哈末阿迪死因的验尸程序，将会是公平公正的审讯。

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“有了验尸庭，我们将能获得一个更精准的结果，毕竟它已经考量了所有方面，包括获得法医、警方、消拯人员及公众人士的口供。”