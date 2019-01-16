阿邦佐：年底看经济情况 . 新生儿奖励或加码 （古晋16日讯）新生儿奖励金发出了！55名今年出生的新生儿，今日出席捐献基金推展仪式，获首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里颁发1000令吉新生儿奖励金。

阿邦佐哈里（左三及左二）与获得新生儿奖励金的双胞胎母亲及外祖母合照，左为砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长花蒂玛阿都拉。

（古晋16日讯）新生儿奖励金发出了！55名今年出生的新生儿，今日出席捐献基金推展仪式，获首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里颁发1000令吉新生儿奖励金。

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他表示，此一次性分发的奖励金，只有在婴儿年龄达18岁后才可提取使用，作为大学学费或经营小本生意资金，以减轻父母负担，让所有人，包括贫困家庭的学生都有机会升学。

他今日在捐献基金推展仪式上致词时说，未来若经济许可，可增加奖励金数额。

阿邦佐哈里称，若砂收入可观，年底或许会公布是否增加新生儿奖励，但需视砂经济状况而定。

他指出，政府给予新生儿奖励，然后透过一些金融手法，让1000令吉可以在18年后变成2000令吉或3000令吉。”

阿邦佐哈里称，若孩子拥有2500令吉或3000令吉，至少入学费用及杂费可获解决，过后若面对学费问题，砂基金局将伸出援手。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）