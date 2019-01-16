登神山骗案已接22投报 . 警料很快捉人 （古晋16日讯）前旅行社男职员涉嫌利用前东家的名义招揽游客，以前往沙巴登神山旅游收费后失踪的案件，警方截至今日共接获22宗投报，并相信还有更多受害者。

（古晋16日讯）前旅行社男职员涉嫌利用前东家的名义招揽游客，以前往沙巴登神山旅游收费后失踪的案件，警方截至今日共接获22宗投报，并相信还有更多受害者。

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砂商业罪案调查组主任慕斯达法警监表示，在这22宗投报当中，古晋区占了16宗、美里3宗、巴达旺2宗、以及诗巫1宗。受害者方面，巫裔有16人、华裔5人、马兰诺、伊班和比达友裔各1人，年龄介于27至55岁。

他说，警方目前仍对此案进行深入调查，而且也已掌握涉案嫌犯的身份和行踪，一旦调查工作完成，将会展开进一步的行动。

据了解，涉案嫌犯来自伦乐，为本地一间旅行社的前职员，但他却盗用前东家的名义，私自组旅行团广招游客前往沙巴登神山，并且向每人收取600令吉至1900令吉的费用。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）