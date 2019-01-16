太平及武吉甘当列疫区‧民众须慎防狂犬病 根据卫生部文告指出，去年12月共有2名受害者遭到宠物狗咬伤，有关狗只本月3日遭主人处置，隔天兽医研究所确认样本验出呈狂犬症阳性反应。遭咬伤的2名受害者目前并未有狂犬病感染症状，已注射疫苗和狂犬病免疫球蛋白。他们的健康状况将继续遭到监测。随后，兽医服务局于本月11日在当地监测野狗，发现30只狗的样本中，有3只呈阳性反应。

（八打灵再也16日讯）兽医局根据兽医服务研究证实有4只狗的脑细胞样本验出狂犬症阳性反应，本月14日颁布太平和拉律马登与司南马地区的武吉甘当列为狂犬症疫区，卫生部也发布预防措施劝告。

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根据卫生部文告指出，去年12月共有2名受害者遭到宠物狗咬伤，有关狗只本月3日遭主人处置，隔天兽医研究所确认样本验出呈狂犬症阳性反应。遭咬伤的2名受害者目前并未有狂犬病感染症状，已注射疫苗和狂犬病免疫球蛋白。他们的健康状况将继续遭到监测。随后，兽医服务局于本月11日在当地监测野狗，发现30只狗的样本中，有3只呈阳性反应。

预防狂犬病措施

因此，卫生部建议民众尤其是位于拉律马登和司南马地区的民众，采取预防狂犬病的如下措施：

1. 使用清水和肥皂清洗被狗或其他动物咬伤的伤口15分钟，以消除唾液的影响。

2. 如果被攻击性宠物或野狗咬伤，立即到附近的健康诊所或医院接受治疗。

3. 把宠物狗带到动物诊所注射抗狂犬病疫苗，避免接触其它狗或野生动物。

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4. 避免自己遭狗或其他动物咬伤。

5. 如果发现狗或猫的行为改变包括有攻击行为，请立即到动物诊所接受治疗，并向附近的兽医服务局报案。

6. 如果发现有野狗在住宅地区流浪，向当地有关政府机构报告。

7. 保持个人卫生，如接触宠物后用水和肥皂洗手。

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卫生部呼吁民众遵从上述指示，并告知该部及霹雳州卫生局致力加强与霹雳州政府、兽医局和其他机构合作，以确保彻底实施预防狂犬病措施及控制狂犬病毒感染。