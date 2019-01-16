道格拉斯：供应链成关键 . 春节前农产品买气旺 （古晋16日讯）砂农业现代化、土著地及区域发展部长拿督阿玛道格拉斯强调，砂拉越拥有许多高潜质的农产品，如椰子、榴梿等，但这些农产品必须推销至市场售卖，才能提升农民的收入。

黄金蜜瓜果肉香脆可口。

（古晋16日讯）砂农业现代化、土著地及区域发展部长拿督阿玛道格拉斯强调，砂拉越拥有许多高潜质的农产品，如椰子、榴梿等，但这些农产品必须推销至市场售卖，才能提升农民的收入。

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据他所知，在来临的农历新年之前，市场对农产品的需求倍增，因此，主导公司必须拥有本身的特色和专长，包括具备上游活动的经验、加工设备的知识和如何开拓市场等。

他说，一旦建立供应链，中小型农民都能获益，他们所种植的农产品就可推销至市场售卖。一个销量好的产品，有赖于是否迎合市场需求，若农产品无法在市场销售，就无法提升农民的收入。

也是砂副首长的道格拉斯，今日见证砂农业局与Lotus Farm Agritech私人有限公司签署谅解意向书后受访时指出，该部已和数家主导公司签署意向书，让相关公司协助砂政府转型砂拉越农业领域。

据了解，Lotus Farm Agritech私人有限公司于2009年在柔佛州开创，并在2017年进军古晋，而该公司的主打农产品为黄金蜜瓜。

今日的谅解意向书旨在促进和加强砂政府与私人领域的合作关系，利用灌溉施肥和水培农业系统开发粮食作物的生产，协助砂拉越政府达到2030年成为食品净出口州属的目标。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）