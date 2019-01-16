逮捕4人起获8车 . 瓦解抢偷团伙Lakia Tek （美里16日讯）警方瓦解涉嫌抢车、偷车及破屋行窃，以“Lakia Tek”为首的犯罪团伙，逮捕4名嫌犯，包括首脑在内，起获8辆交通工具。

警方瓦解犯罪团伙，起回8辆交通工具。左二起为美里刑事调查主任李瑞式副警监及美里警区主任林明城。

（美里16日讯）警方瓦解涉嫌抢车、偷车及破屋行窃，以“Lakia Tek”为首的犯罪团伙，逮捕4名嫌犯，包括首脑在内，起获8辆交通工具。

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美里警区主任林明城助理总监透露，4名嫌犯是本地人，介于28至48岁。4人都有偷车及毒品案的前科。

或有党羽未落网

林明城说，4人涉及去年至今发生的多起偷车案及破屋行窃案，最近一宗案件是1月4日在美里大街发生的抢车案。4人偷车后设法销赃，而大部分失车在弄拉玛内陆销售。

截至目前，警方起回8辆市值约20万令吉的交通工具，包括两辆罗里、一辆四轮驱动车、一辆货卡、一辆客货车、两辆轿车及一辆摩托。

警方相信仍有党羽未落网，也不排除还有报失车未起获。目前援引刑法394条文（抢劫伤人）、457条文（破屋行窃）及411条文（非法拥有贼赃）查案。