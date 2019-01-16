兽医局致函盼全面配合‧学校提前宣导狂犬症 随着太平爆发狂犬症后，兽医局已采取防范措施，除了为家犬接种疫苗外，也将拉队到学校主办讲座会，让学生对狂犬症有更进一步的了解和做出防范。

陈嘉瑞带着狗只到太平兽医局，让工作人员接种疫苗。（图：星洲日报）

（太平16日讯）随着太平爆发狂犬症后，兽医局已采取防范措施，除了为家犬接种疫苗外，也将拉队到学校主办讲座会，让学生对狂犬症有更进一步的了解和做出防范。

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将拉队到校办讲座

太平区内的多所中小学今日已接获霹雳州兽医局致给拉律峇登及司南马县教育局的函件，希望学校能给予全面配合，在兽医局人员尚未到学校讲解前，先向学生讲解狂犬症的情况，以避免狂犬症进一步扩散。

林瑞琴：设铁网防野狗入校

后廊华小校长林瑞琴受询时证实已接获教育局的通知，因此校方将会采取措施，即通过广播提醒学生要警惕野狗，以及避免被狗咬伤。

她说，过后学校会在周会中正式向学生讲解，让学生对狂犬症更为注意，并呼吁家中有养狗的学生，要把狗带到兽医局去接种疫苗。

“后廊新村内有许多野狗，之前也有野狗潜入校内觅食，过后校方已采取防范措施，把水沟洞都用铁网封闭，目前已没有发生野狗潜入学校的事件了。”

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林瑞琴说，根据教育局转发兽医局的通知显示，当局也将会派员到学校进行更详细的讲解，而校方会给予全面的合作。

王丽娟：提醒学生勿接近野狗

保阁亚三华小校长王丽娟指出，校方暂时只是告知学生不要接近野狗，如果发现家犬出现异常状况，必须通知兽医局。

她说，校方已在休息节的集会中提醒学生，并会在下一个周会让学生更了解狂犬症的详情。

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“校方也在等待兽医局的安排，以便在学校内进行讲座，让学生明了狂犬症的预防方法等。”

陈嘉瑞：让狗接种疫苗最安全

另一方面，许多养狗人士在获悉太平及武吉干当爆发狂犬症后，纷纷将狗带到太平兽医局接种疫苗。

在安世花园后部种植榴櫣的业主陈嘉瑞说，他从报章上获悉太平已被列为狂犬症疫区后，即刻带了3只狗到兽医局接受注射疫苗。

他指出，虽然其狗只一般上只在果园内，但为了大家的安全，以及避免狂犬症可能扩散，因此让狗接种疫苗最安全。

“我的数只狗已饲养了6年，一直以来没有问题，但由于不确定它们是否有与其他野狗接触过，因此预防最重要。”

陈小方：陆续带狗注射疫苗

在新板从事种植业的陈小方说，她常会收养一些可怜的流浪狗，然后带到园坵内饲养。

她表示，当疫情爆发后，感到有些担心，因为不清楚狗只是否有与其他野狗接触，所以将陆续把所有狗带去接种疫苗。

“我今天带来5只小狗接种疫苗，过后才把其他狗都带来注射疫苗。”

为了让养狗者对狂犬症有更进一步认识，太平兽医局也在接种疫苗室外张贴告示，指狗只突然变得凶猛、失去食欲、发烧、颚头下垂、流口水及频咬硬物，都是狂犬症的症状。

一旦狗只有上述状况，应该即刻带狗接种疫苗、不要让狗只外逛，并向兽医局求助。

