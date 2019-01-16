人力减 渔获多 . 现代化渔船 效率高 （美里16日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤强调，大马渔业局将启动深海渔船转型政策，鼓励渔民沿用高科技深海渔船取代传统木制或铁制渔船，从而减少本国渔业对于外劳渔民需求的过度依赖。

砂拉越造船厂有限公司副执行董事（技术）周天佑（前排右）向农业及农基工业部副部长沈志勤（前排左）讲解操作自动化渔获输送仪器。

（美里16日讯）农业及农基工业部副部长沈志勤强调，大马渔业局将启动深海渔船转型政策，鼓励渔民沿用高科技深海渔船取代传统木制或铁制渔船，从而减少本国渔业对于外劳渔民需求的过度依赖。

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沈志勤说明，高科技现代化深海渔船不仅提高捕鱼效率，减少的人力也能保障本国渔民业者拥有客观收入及更高回报率，并举例传统深海渔船或需至少30名渔民人手操作，但现代高科技深海渔船仅需3名船员，人力需求缩减10倍。

减少依赖外劳

“现阶段政府并未有政策颁布要停止聘请外劳渔民，但未来政策是朝向逐步减少对外劳渔民的依赖性，尤其外劳渔民工资除了不低，也存在短缺问题。”

沈志勤今早参观砂拉越造船厂有限公司（Sarawak Slipways Sdn Bhd）按澳洲昆斯兰州的BA Titan公司需求打造的其中两艘现代化高端科技深海渔船后也赞不绝口，并自豪大马造船业在建造高端科技现代化渔船展现高技术层面的能力。

沈志勤指出，目前大马渔船业者常见的外劳渔民多数来自越南、泰国及印尼，过去的种种案例也显示外劳渔民衍生许多问题。

他鼓励长期性投入渔业发展的业者认真考虑迎合政府推行的现代化深海渔船政策，这不仅有助解决他们过去面临聘请外劳渔民的困难，同时降低对外劳渔民的需求量。

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“这艘高科技深海船只需3名船员，能航行长达20天，捕捞的渔获能达到20吨，但大马传统深海渔船要30个渔民，这迫使我们必须聘请外劳渔民。”