性侵8岁继女 . 兽男监7年打4鞭 （诗巫16日讯）46岁的男子性侵8岁继女，被母亲举报而遭控上庭。今日在诗巫地庭面控认罪后，竟说他患上肺痨，胸部长肿瘤要求法官轻判。最终遭法官柯罗莱宣判坐牢7年及打鞭4次。

患上肺痨又得肿瘤的男子（戴口罩）性侵8岁继女，昨日被判坐牢7年及打鞭4次。

（诗巫16日讯）46岁的男子性侵8岁继女，被母亲举报而遭控上庭。今日在诗巫地庭面控认罪后，竟说他患上肺痨，胸部长肿瘤要求法官轻判。最终遭法官柯罗莱宣判坐牢7年及打鞭4次。

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副检察司莫哈末祖拉迪在被告求情后说，案发时受害者只有8岁5个月，被告虽患肺痨及长肿瘤，但他的病情却无阻于他对女童犯下猥亵罪行。希望法庭能严惩、鞭打被告。

46岁的被告达里，被控于2018年12月期间，在加拿逸如楼芦仙大道13公里一座没有门牌的住家内性侵8岁的继女，而抵触2017年性侵儿童法令14（d）条文，并可在相同法令的14条文之下被判。一旦罪名成立，可被判坐牢达20年及打鞭。

被告警告受害者不可以将此事告知他人。惟2019年1月4日，受害者将此事告知被告的母亲，即她的继祖母。继祖母于两天后，也就是在1月6日中午12时，在住处把此事告知受害者的母亲，之后她再向警方揭发儿子的兽行。