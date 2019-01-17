良医一点通：妇科炎症 什么是妇科炎症？

林顺蝶：妇科炎症是女性人群中的常见病，并且发病的年龄范围广。

★什么是妇科炎症？

广告

妇产专科医生林顺蝶指出，妇科炎症是女性常见疾病，也是门诊疾病，因为很少严重到需要住院。“炎症”顾名思义就是指发炎，感染。妇科方面有很多种感染，但主要是指女性生殖器官的炎症，在受到各种致病菌侵袭感染后发生的炎症，譬如有外阴炎、阴道炎和宫颈炎、子宫炎、盆腔炎和附件炎。

她说，比较不多见的炎症是子宫炎、盆腔炎和附件炎，症状也不明显。至于最常见的是外阴炎、阴道炎和宫颈炎，这些症状较为明显。通常这些炎症感染大多数是因为细菌、病毒或是霉菌引起。不同的病原体感染会有不同症状，但一般共有症状是阴道分泌物增多。

★白带透露健康讯息

林顺蝶也说，白带，是女性妇科健康的“风向标”，有分成正常和异常。正常的话，每位妇女都会有这分泌物，尤其排卵期和月经前后，属于生理期的分秘物，有时会较白或是透明，但不会造成不适，也没有异味和瘙痒情况。若是异常的话，分秘物就会增多，就有黄绿色泡沫状，有异味，阴道、外阴灼痛和瘙痒等。因阴道和尿道接近，排尿时会伴有尿痛、尿频等。

她补充，这些多半是细菌感染的症状，有些细菌则是通过性行为传染。不过，妇科炎症是不分年龄，一名十余岁女子也可能会患上阴道炎症状，但她们没过性生活，所以不是经由性行为传染引起。对于一些有性生活的女性，患上这性行为传染的疾病机率高。

★抵抗力低易霉菌感染

广告

林顺蝶表示，妇科炎症感染另种症状是霉菌性阴道炎，并且发病的年龄范围广。不过，这不是通过性行为传染，一般发病的年龄介于7至20岁不等。除了跟个人卫生有关，也关系到荷尔蒙及抵抗力。

她称，霉菌性阴道炎在学名上称为“念珠菌性阴道炎”，症状有典型的豆腐渣样白带，甚至像酸奶状，以及剧烈的外阴瘙痒为特征。这些症状多半发生在生病期间，因为抵抗力下降而吃消炎药。既使伤风牙痛也吃，孰不知消炎药会把阴道里的细菌杀死。

“霉菌其实都存留在每个妇女的阴道，只是看会或不会发作。阴道里有霉菌出现，有些人不会感觉到，这可能跟自身抵抗力有关系。若抵抗力低吃消炎，无形中把好菌给杀了，以致坏菌增长如霉菌出现，因而引起霉菌性阴道炎。有时工作压力大或是出外旅行回来后都可能会患上。”

她续称，这是种常见病，但不是大问题，只是很容易复发，而女性一辈子可能会出现一至两次这种状况。常服避孕药或在怀孕过程，也容易有霉菌性阴道炎，这跟荷尔蒙的分秘有莫大关系，同时有糖尿病但血糖控制不好的女性也是会有这症状。

广告

★可打预防针防病毒感染

林顺蝶称，病毒感染主要着重于外阴感染到尖锐湿疣或称为“菜花”，就是一种性病，通过HPV感染。现今有许多女性开始打子宫颈癌预防针，这就是能作好预防。虽然大多数没什么症状或有分秘物，但因为“菜花”是生在外阴，需要医生检查后才会得知。另种性病则是疱疹，也是长在外阴，会有溃疡伴灼痛。

她续称，妇科炎症若严重的话是会带来致命，譬如子宫炎、盆腔炎和附件炎会出现积脓，这需要动手术将之移除。在现今医学昌明，不会对病患带有生命危险，但若是一再拖延，日后恐有严重后遗症，甚至出现败血症情况。同时，这会影响到输卵管，导致不孕情况出现。若是及早发现作治疗，就不会出现上述情况。

★注意个人卫生，少吃消炎药

至于治疗方面，妇科炎症都是可通过用药和敷药处理，是很容易治疗的。基本上，只要确定属于哪种炎症，以及发病原因如霉菌、细菌或病毒感染，这都是统一用药，只需门诊治疗即可。但若对盆腔炎有积脓在卵巢，严重的话就要作手术移除。发病原因除了细菌感染，也有些是个人卫生处理不好，譬如卫生

棉垫太久，因为血量不多没更换，或是分秘物多而整天在外没换内裤或卫生棉而被感染。

在预范方面，不同的妇科炎症有不同应对方法，但总得来说，个人卫生很重要尤其在清洗方面。不少人带有错误观念，以为可用沐浴露来清洗外阴，但其实阴道是不该清洗的，因为它有自净功能。外阴犹如人体皮肤需要清洗，只需使用清水或是外阴洗液，切记不可用肥皂、沐浴露和洗发水，以减少对皮肤的刺激。

“除了个人卫生要做好，内裤必须要在太阳下晒干而不是晾干，因为若只是晾干的话，还是会滋生细菌。同时，生活作息要调整，尽量别日夜颠倒，以致生病而降低抵抗力。”

她说，若可以就尽量别吃消炎药，除非是在医生允许范围内。现代人有个习惯就是一生病就吃消炎药，导致服用过于泛滥。另外，太多数阴道炎都通过性行为传染，所以这是个人行为。若是无法避免的话，避孕套是其中一个可预防方法，避免感染这些疾病。

林顺蝶表示，由于许多人对妇科疾病缺乏应有的认识，缺乏对身体的保健，加之各种不良生活习惯等，使生理健康每况愈下，导致一些女性疾病缠身，且久治不愈，给正常的生活、工作带来极大的不便。因此，她劝勉女性若发现有症状时，一定要及早求医，避免有严重的后遗症。

■本期良医：林顺蝶妇产科专科医生，中国中山医科大学临床医学学士、英国皇家妇产科医学院士

（星洲日报．砂拉越．良医一点通．作者：许鲁帆）