除夕至元宵 . 4吉日适宜嫁娶 （诗巫16日讯）新年伊始，在百无禁忌下，一般华裔新人都会在年除夕至元宵节期间进行嫁娶的终身大事。

拥有40年义务助人查看通胜万年历经验的刘人图：较少新人会选择在年初一结婚，而今年年初一，无论参考通胜万年历或日历，皆没强调“嫁娶”。

（诗巫16日讯）新年伊始，在百无禁忌下，一般华裔新人都会在年除夕至元宵节期间进行嫁娶的终身大事。拥有40年义务助人查看通胜万年历经验的刘人图认为，若按照通胜万年历，仅有年初三、年初四、年初七及年初十较为适宜嫁娶，但也必须参考新人生肖与日子是否相冲，其余天数则属中等。

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刘人图今早受访时说，现今华裔新人多数嫁娶时，都不会特别挑选好日子，他们都秉持“天天好天”的观念，尤其是新春佳节期间嫁娶，更是洋溢喜气，也不再有忌讳的顾虑。

须避开生肖相冲

刘人图指出，年初三要避开生肖猪的新人相冲、年初四是生肖鼠及马相冲、年初七是生肖兔及鸡相冲、年初十则是生肖马及鼠相冲。若是生肖没有与吉日相冲的新人，一般都是嫁娶的好日子。

他说，在“娶个老婆好过年”的华人习俗中，一些华裔新人会选择在农历十二月或元宵节前结婚；如赶不及在农历十二月结婚摆酒，就会赶在元宵节前结婚。还有些长辈会强调男方入室或女方出门的良辰吉时。

“除结婚要参考通胜万年历外，一般搬家或开张喜事，民众都习惯参考日历‘宜’及‘忌’，而这只是基本的参考资料；若要深入了解，必须查看通胜万年历。”