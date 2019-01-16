黄首咏：留学中国成趋势 . 去年近300砂人在华深造 （诗巫16日讯）留华砂总代会长黄首咏透露，2018年有近300名砂学生在中国攻读学士、硕士及博士学位等，比起2017年的100名左右，呈倍数增长。他认为，接下来还会不断增加，留学中国必成趋势。

留华砂总代会长黄首咏：中国政府停发奖学金不是两国之间的关系生变，而是一个政策的结束。

（诗巫16日讯）留华砂总代会长黄首咏透露，2018年有近300名砂学生在中国攻读学士、硕士及博士学位等，比起2017年的100名左右，呈倍数增长。他认为，接下来还会不断增加，留学中国必成趋势。

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26日两岸留学论坛

针对中国政府停发“中国-东盟交流专项奖计划”奖学金一事，黄首咏指出，这不是两国之间的关系生变，而是一个政策的结束，而该会将于1月26日（星期六）早上10时至中午12时，在公教中学举办“两岸留学论坛”，届时也将呼吁我国政府及教育部与中国方面再商讨奖学金事宜。

中国政府停发奖学金

中国政府于2016年起提供3年的大马生奖学金，黄首咏透露，砂拉越有2名学生透过该会申请到该奖学金，但停发不会对已申请到的学生造成影响，只是没有提供新名额。

“虽然中国政府的奖学金没有了，但个别省市、大学等都有奖学金供申请，而且中国政府奖学金非常严格难申请，很多砂拉越学子过去是申请到其他奖学金。”

黄首咏说，虽然近几年前往中国留学的学费因为汇率及生活费等因素有所增长，但相比欧美国家还是便宜许多。当然，不同的大学、学院或科系的费用不一。

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报读名校须自我评估

“受中国政府承认的中国大学有2800所，学院也有五六千所，所以学生可以选择的大学、学院，包括科系都非常多样。”

黄首咏不鼓励学生选读北京大学或清华大学，毕竟和当地学生之间的竞争非常大，且双方程度有差距。所以学生不一定要有名校情结，且中国前50名的大学都已非常厉害，所以学生报读时必须自我评估，然后做出选择。

他称，留华学生大部分毕业后都选择回流，毕竟在中国工作有难度，竞争大。但学生如果选对科系，回来砂州也有工作机会。