詹予君：道歉，难么？ 在外用餐，最怕就是中奖！

在外用餐，最怕就是中奖！没错，就是边吃着、喝着无端端的中了奖！原本开开心心的到餐馆用餐，点了一桌的好料，光盘之际猛然发现在一碗炒面中发现异物，用手中的筷子拨开盘中的配料仔细一瞧，只差没有尖叫，那坨黑麻麻、躺在盘中的物体竟然是蟑螂的尸骸！看着眼前的物体，内心除了崩溃还是崩溃，先前所有的美味一扫而空，取而代之的是一股从胃部涌上的恶心和呕吐感。

广告

再不然，就是在食物中发现来历不明的一两根毛发，甚至刷锅具的钢丝球丝，或吃到一半赫然发现嘴中咀嚼着一块不知名的物体。这时候不禁让人怀疑是不是参加了幸运抽奖活动，否则为何在每天上百人光顾的餐馆、咖啡店，中奖的偏偏是自己。

不要以为异物只出现在食物里，就算是饮料，喝着喝着也有可能发现可疑物，尤其是莫名的小虫子、蚂蚁在杯中载浮载沉。更让人傻眼的是玻璃杯杯口超级肮脏，可以看出这个杯子的上一位使用者是女性，因为杯口仍沾有一圈的口红唇纹印！不禁让人怀疑，眼前杯子是否完全没经过清洗，直接冲泡和盛装饮料给下一位登门的顾客。

到外用餐，真的不免让人心跳一百，因为你不知道什么时候会成为下一位幸运儿，在吃一半的食物、即将喝完的饮料中发现“幸运大礼”。

心寒的是，当下向在场服务人员或业者投诉后，他们全程面不改色地处理，直接捧走有问题的食物或饮料，一句“不好意思”、“对不起”都没有，似乎觉得这些根本不是问题。倒好像是食客自己做错了事般，投诉后还要提心吊胆，担心得罪服务人员和业者，忧心他们在未上桌的食物中“加料”。

饮食业最忌讳和最应该遵守的就是食材及用餐环境的清洁与卫生，一丁点的忽视会导致食客呕吐、腹泻，重则危及健康。对厨房、饮食卫生管理意识极低的业主和服务人员而言，顾客不再至上，也不再永远是对的。他们可能对上述中奖的情况司空见惯了，受雇者会认为，“我只是打工的，不是我的问题”、“这是业者的责任”；业者则以“换一盘、一杯新的给他们就好”、“这一餐不收费”的方式来解决。

普通人无法了解掌厨者对卫生的兼顾程度，更看不到厨房环境的整洁状况，往往都是在中奖后才惊觉业者在厨房和食物卫生方面做得不足。从另一个角度来看，食客的投诉不失为一种善意的提醒，希望餐饮业者和服务人员能看到问题的存在，注重和提高厨房的卫生和饮食管理度。

广告

食客要的很简单，一句“对不起”或“不好意思”就能让人感受到业者及服务人员对厨房和饮食卫生管理的重视，感受到他们道歉的诚意，并不是图什么“免费餐”。一副无所谓、爱理不理、事不关己的冷漠态度看了令人感到失望，也发人省思，“难道，说声道歉，真的那么难吗？”

（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：詹予君）