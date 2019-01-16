江语媚：服务到位和便捷最重要 砂拉越3间城市转型中心（UTC）将从本月22日始缩短2个小时的服务时间，即从每天早上8时至晚上7时，改为每天早上8时至下午5时，周五的祈祷午休时间为早上11时45分至下午2时15分。

砂拉越3间城市转型中心（UTC）将从本月22日始缩短2个小时的服务时间，即从每天早上8时至晚上7时，改为每天早上8时至下午5时，周五的祈祷午休时间为早上11时45分至下午2时15分。

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实际上，UTC的设立宗旨是让上班族在下班以后可以办理手续和申请文件，因此早期的开放时间是到晚上10时，之后调整到晚上7时，现在又更动至下午5时。

希盟政府早前宣布，如此举措是因为在晚上7时以后到UTC的客户仅占整体的11%，同时要确保政府是投入实际的开销，使其提供的服务达到效率，不会浪费精力与时间。此外，此举也可减少人手调配及拨款开销，尤其是水电费和加班费。

当然，这样的宣布引起不少反弹。特别是前首相兼UTC“推手”拿督斯里纳吉还曾发布“索性关闭算了”的言论。新政策日前又出现U转，即全国7间UTC（不包括砂拉越）的办公时间恢复至晚上10时，为的是给人民方便。

笔者深信，新政府在做此决定前已有所研究，既然数据显示晚上7时以后的客户仅占极少数%，调整时段无可厚非，更何况周末两天皆有开放，在平日无法办事的人民定能抽空前往办事。再者，如今服务人员办理相关手续及文件的效率已大大提升，极少出现大排长龙、感觉不便的情况。而7间UTC办公时间出现U转，相信也是有关地点在相关时段的客户率较高，如若可以开放较达成效。

其实人民最在意的是，公务员给的服务到位和手脚快最重要，也不要每次前往办事时，发现整排的服务柜台却只开放一两个，往往让人费解这么大的空间及完善设备到底是否被善用。

现今已是科技时代，许多服务作业走向E化（电子化），政府应该致力转型成为提供线上服务，UTC办公时间缩短也只是迟早的事，无需太过在意及放大检视。

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（星洲日报．砂拉越．评论．作者：江语媚）