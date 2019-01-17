偷雇主婚戒上脸书炫耀·贼女佣入狱14个月 （亚庇16日讯）钟点女佣手脚不干净，趁雇主不注意时偷走婚戒，还让友人佩戴及拍照并上载脸书炫耀，结果被雇主发现，报警抓人。

（亚庇16日讯）钟点女佣手脚不干净，趁雇主不注意时偷走婚戒，还让友人佩戴及拍照并上载脸书炫耀，结果被雇主发现，报警抓人。

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偷渡加监4个月

这名印尼帝汶籍女佣今日被控上推事庭，面对抵触刑事法典第414条文（私藏贼赃）控状时表示认罪。推事阿菲克宣判她入狱14个月，刑期从逮捕日算起。

被告今日除了面对私藏贼赃罪名，还因非法入境被控上地庭，判罚坐牢4个月。两个刑期分开执行。

被告克妮莉亚派里（34岁），无身份证件，居住在必打丹哥刁花园，是一名钟点女佣，自2018年4月18日起每周两次到兵南邦哥布萨路伊顿花园的一间住宅打扫。

雇主于2018年10月中，发现家中一对18K金婚戒，属于男方的婚戒不翼而飞，该戒指价值2600令吉；今年的1月7日，约早上10时，女雇主在浏览脸书时，看见一个自称莉央丽娅的女子自拍照，发现她佩戴的金戒与其丈夫不翼而飞的金戒非常相像，也发现莉央原来是克妮莉亚的朋友，因此怀疑克妮莉亚偷走婚戒，于是报警。

警方随后逮捕克妮莉亚，并找到一枚金戒，经验证证实属于雇主失窃的戒指。警方援引刑事法典414条文调查此案，并将被告控上庭。

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拥赃男监半年

另外，一名男子因拥有贼赃，抵触刑事法典411条文。

被告阿里斯德于2018年9月7日下午2时30分，因涉及拥有贼赃被警方逮捕。警方随后在被告的带领下，于兵南邦新达南一间住宅前停放的轿车内找到一组对讲机，证实是早前在兵南邦哥路必斯发生的一宗破门行窃案中间被偷走的物品。

被告对拥有贼赃罪名直认不讳，并向推事史蒂芬妮要求轻判。推事宣判被告入狱6个月，刑期从被捕日算起。