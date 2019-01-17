担心春节缺货涨价·华人囤海鲜过年 （亚庇16日讯）距离农历新年还有两个多星期，亚庇一带开始有民众购买鱼虾海产囤货准备过年，供应暂时仍算充足，且价格稳定，尚未出现飙涨现象。



距离农历新年还有两个多星期，丽都巴刹海产暂时货源充足，一般海产未有出现起价。

（亚庇16日讯）距离农历新年还有两个多星期，亚庇一带开始有民众购买鱼虾海产囤货准备过年，供应暂时仍算充足，且价格稳定，尚未出现飙涨现象。

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货源充足暂未起价

因肉质鲜美，每逢华人佳节最受欢迎的斗鲳、七星斑等好鱼，今天在丽都巴刹还可看到，分别是斗鲳每公斤68令吉，七星斑每公斤60令吉，较平时涨了约5令吉；其他海产则货源充足，未有出现起价。

在丽都巴刹摆卖30多年的鱼贩“玲姐”受访时指出，近日来开始有购买新年鱼虾的人潮，但比起过往算是慢热，过去人们在一个月前就会开始抢购。

玲姐表示，由于海产价格天天起伏不定，天气恶劣风浪大时海产量便会减少和涨价。

“今天的鱼虾价格平稳，我们也不知道何时会涨价，因为海鲜都是贵来贵卖。但可以知道的是，每月农历十五的海产特别少，所以人们这几天需要买来囤货过年了。”

她说，受到经济不景气影响，许多人都被逼节省开销，但华人过年一般都会比较舍得消费，认为过年必须吃上一尾好鱼，因此她不担心生意会下跌。

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“华人过年讲究好意头，希望年年有余，如果经济许可，就买贵鱼吃，其他人可以选择较低价的火点鱼、香蕉鱼等，每公斤约20令吉。”

在丽都巴刹摆卖30多年的鱼贩“玲姐”（右）认为，华人过年都要吃上一尾好鱼，因此她不担心海鲜生意会下跌。

鱼巴刹现人潮

记者在走访亚庇鱼巴刹时，鱼贩指出近日风浪大，较少斗鲳、七星斑等好鱼，贝壳类亦少之又少，但虾就每天都有新鲜货源，每公斤介于36至28令吉，老虎虾则是每公斤60至120令吉，跟平日售价一样。

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他们表示，华人一般会在农历新年一两个星期前才开始买海鲜囤货，如果货源充足的话，则到了过年也不会上涨太多，预料每公斤会调涨1至2令吉。

他们说，这个星期鱼巴刹开始出现买过年海鲜的人潮，预料周末会更多人。

“过去一年来，明显看到各族民众都谨慎消费，例如一些顾客过去会买5公斤的虾，现在就减到2公斤，还是要吃，只是吃少一点，但我们觉得华人在农历新年比较舍得吃，海鲜销量应该会很好。”

风浪大海产量减

另一方面，亚庇渔船同业公会主席方国雄受访时指出，每年一月都是风浪大，渔船减少出海，海产量也会大减，预料越靠近年关，海产供应就会越少。

方国雄表示，由于华人过年喜爱的斗鲳、七星斑等，都不是本地渔船捕捞，所以价格会比一般鱼类贵。

“本地市场售卖的斗鲳，大多是从印尼进口到斗湖。但我觉得海鲜价格都是视乎人们的消费能力而调整，只要有人舍得购买，价格便就会高涨。”