加强边界4县管制·沙全面防堵狂犬病 （冰湘岸16日讯）州政府会继续加强边界入境处，尤其是与邻国边界接壤的县区的管制，全力阻止及防止狂犬病散播和传入沙巴。





（冰湘岸16日讯）州政府会继续加强边界入境处，尤其是与邻国边界接壤的县区的管制，全力阻止及防止狂犬病散播和传入沙巴。

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农业及食品工业部助理部长道勿尤索夫今日表示，这些县区包括纳巴湾、实必丹、斗湖及加拉巴干。州政府也会加紧为这些县区的狗只接种疫苗。

他说，砂拉越去年爆发首宗狂犬病病例时震惊东马，相信是从与砂拉越接壤的加里曼丹的打必禄传入。

“打必禄是砂拉越人前往该处的主要通道，两者的距离只有63.2公里。”

道勿今日在根地咬的巴加隆岸出席沙巴兽医服务局的狂犬病疫苗接种活动后，向记者这么表示。

根地咬500只狗打疫苗

沙巴兽医服务局从昨日起，开始向当地逾500只狗只接种疫苗，预计相关行动将在明天结束。

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道勿也指出，尽管沙巴自2004年起不曾有狂犬病的病例，但为了保险起见，州政府要为当地狗只接种疫苗，防止州内的狗只感染狂犬病。

他也提醒沙巴兽医服务局官员，尤其是入境处值勤的官员提高警惕，确保所有被带入境的狗只须接受隔离，直至被证实没有携带狂犬病病毒后，才允许放行。