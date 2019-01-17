酒店餐厅订单爆满·沙春节旅游业火红 （亚庇16日讯）沙巴各级酒店客房料在下月春节期间大爆满，截至目前，各级酒店客房及餐厅的订单满满，预订率达90％。





（亚庇16日讯）沙巴各级酒店客房料在下月春节期间大爆满，截至目前，各级酒店客房及餐厅的订单满满，预订率达90％。

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仙本那料再次出现游客如云的盛况，距离春节有20天，仙本那度假村及酒店的客房预订爆满。

沙巴酒店协会主席特伦都鲁斯今日指出，春节酒店客房预订火红，全州以亚庇及仙本那最炙热，今年春节或出现一房难求的情况。

“截至目前，亚庇大部分酒店客房在春节首7日近乎爆满，仙本那度假村及酒店客房在春节首14日已爆满。”

迎来比去年更多游客

特伦都鲁斯今日受联络时说，从酒店订房的热烈反应情况来看，沙巴有望在今年春节迎来比去年同期更多的国内外游客。

“受惠于旅游业蓬勃发展，本地酒店业去年取得高于预期的入住率，今年我们看好旅游业延续增长的势头。”

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非正式统计显示，下月春节期间将有超过100趟分别来自中国、香港、台湾、韩国、日本及澳洲等地的例常、加班及包机航班直飞沙巴，为沙巴带来数以万计的游客。

斗湖首迎中国包机直航

斗湖今年将首次迎来中国包机直航，由澳门航空公司直飞的包机，将为斗湖带来来自香港、澳门、珠海及深圳的中国游客。

中国驻亚庇总领事梁才德早前表示，春节期间，沙巴料迎来比去年更多的中国游客，去年春节游沙的中国游客逾8万人次。

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旅游业界人士说，往年春节期间来沙观光的中国游客平均逗留4至6天，他们前往仙本那、海岛、神山、观赏萤火虫、长鼻猴及购物土产。

“沙巴拥有吸引中国人的天然美景，这里不但环境优美、空气清新及海水清彻，还有未受破坏的热带雨林及真材实料的海鲜美食，为中国游客带来独特的旅游体验。”

廖吉祥：春节游客料破10万

沙巴旅游协会主席拿督斯里廖吉祥吁请本地业者作好准备迎接大量中国游客。

“由于亚庇国际机场去年增加飞往中国多个城市的航线，而这些航线的春节航班皆出现爆满，加上酒店及餐厅订单满满，因此我们乐观估计今年春节的游客有望突破10万人次。”

至于出境旅游，廖吉祥说，以中国、东南亚及欧美为目的地的新春团早在去年杪推出，根据往年经验，许多人是最后一刻报名，预料未来一周报名人数会增加。

“受到百物腾涨及市道欠佳的影响，一般人都抱着能省则省的心态，今年春节旅游团反应平淡。”

廖吉祥指出，今年从亚庇出发的出境包机共有4趟，分别飞往宁波及韩国。