卫部赞挺马保健品牌奖 ‧ 陈超明：未来续全力支持
卫部赞挺马保健品牌奖 ‧ 陈超明：未来续全力支持
满意今年参赛作品
吴清顺医生
卫生部传统与辅助医药管理局主任
“今年的参赛作品已有许多改进，我个人蛮满意。不过，我发现今年社会责任特别贡献奖（CSR）的参赛作品减少，相信这与政府更迭，企业面对更大挑战有关。
“另外，医院或医疗中心提供的参赛作品表现良好，具备各种先进和完整的设备，帮助有需要的病人。我也很乐意看到他们参与教学，因为医生可以与学生分享经验，而学生可以从中受益，日后行医可回馈病人。”
须附科学证明
郑怡祥博士
马来西亚营养学会（NSM）主席
“今年不乏特殊的参赛作品，当中包括有趣的成分、植物草本等，相信有助于降低我国非传染性疾病风险，如糖尿病、癌症、心脏病等，我非常期待这些作品或产品。
“不过，当我们检查这些作品的文件时，约有三分之二的参赛产品并没有科研或支持报告。参赛单位有必要证明相关产品的疗效，例如可用于降低心脏病风险的产品，必须要有相关的科学研究资料，或曾经刊登在医学杂志、与本地医学院或大学进行研究等得到科学证明，这些都是今次参赛作品的不足之处。”
今年较多创意作品
拿督拉斯班星医生
大马健康学会主席
“比起上一届，今年有较多创意的参赛作品，而且，也有不少作品提呈科研和支持报告，除了让评审团作出更好的评估，也反映出这些参赛作品拥有良好的品质，不只是为了市场宣传或赚钱而参赛。”
参赛水准增
林仁吉医生
国家癌症中心（NCI）传统与辅助医疗科室主任
“相信是有了第一届参赛的经验，今年的参赛单位做了更充裕的准备，包括科研的投入、支持报告等，让我们审核时更“得心应手”。因为有足够的资料，我们才能对参赛作品有更多的认识和肯定。总体而言，今年参赛作品的品质比去年来得更高。”
活动带动企业改进
张秋平大马药剂学会理事
“今届参赛作品有部分表现良好，有的则需要改进。最重要的是，保健奖要求提供的资料，包括科学研究证明和文件等，让评审团给予最佳评断，可是，并非所有参赛作品都提呈完整的资料。”
“这项活动让更多人知道保健产品的品质，并可刺激更多企业改进和参与。”
逐步走向绿色工艺
星洲日报《医识力》主编
“与上一届相比，这一次的参赛作品，都逐步走向绿色工艺，为保护环境出一分力，这是值得赞扬的企业信念。
“我很认同卫生部书长陈超明所说的： ‘环境卫生与人类健康息息相关，而健康的员工，是公司达成愿景，并能永续经营的关键' 。
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