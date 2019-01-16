卫部赞挺马保健品牌奖 ‧ 陈超明：未来续全力支持 他说，卫生部未来也将持续全力支持这项奖项，但提醒业者在踊跃参與之余，务必提呈與产品安全有关的报告，因为该部在产品安全尤其是食安上绝无妥协空间。

第二届大马保健品牌奖成绩揭晓仪式顺利进行，并由评审团主席即卫生部秘书长拿督斯里陈超明医生（左六）公布成绩。左起为王世发、郑怡祥博士、林仁吉医生、吴清顺医生、拿督拉斯班星医生。右起为卫生部公关主任雅慕娜、文兆恒、张富明、唐秀丽、卓乙平及萧瑞云。（图：星洲日报）

（布城15日讯）卫生部秘书长拿督斯里陈超明高度赞许由星洲日报與生活杂志联办的第二届大马保健品牌奖。



他说，卫生部未来也将持续全力支持这项奖项，但提醒业者在踊跃参與之余，务必提呈與产品安全有关的报告，因为该部在产品安全尤其是食安上绝无妥协空间。



陈超明也是第二届大马保健品牌奖的评审团主席，他在成绩揭晓仪式上指出，本届保健品牌奖共收到122份参赛作品，其中109份获入围，另外13份则因无法提呈合適文件比如临床报告或试验结果等被拒於门外，实属可惜。



结合医疗科技助监测健康



“本届保健品牌奖共有19个组别，包括养生保健、传统医药、抗衰老、健身类别等。这次比赛也新增了私人医院及数码医疗组别，这是值得嘉许的，也说明主办单位意识到，医疗科技的结合，可帮助民众监测健康。”



他说，在众多组别中，数码医疗参赛作品深获好评，其他组别则须再加强，其中社会责任特别贡献奖（CSR）组别的参赛作品與上届相比有所减少，或许2018年对很多企业来说是充满挑战的一年。



尽管如此，他相信这種情况在接下来幾年会有所改善。



“从参赛作品中亦可看到绿色产品比上届多，这也说明瞭越来越多企业关注重环保课题，毕竟环境卫生與人类健康息息相关，而健康的员工，有助於公司达成願景、使命及策略目标。”



他也希望有更多来自海外的保健业者可参與其盛。



赞本报联办4健康讲座



此外，陈超明也赞扬星洲日报與卫生部於去年底联办的4场健康讲座，通过这4场讲座，公众除了更清楚本身健康状况，也可以向主讲的医生瞭解了更多有用的健康知识。



“展望未来，卫生部希望这类健康活动可持续下去，並且改变普罗大众对健康看法，那就是健康是每个人的责任，而不仅仅是卫生部或医生的责任。”



出席者包括星洲媒體集团企业事务总经理王世发、世华多媒體有限公司副总经理（市场行销）卓乙平、星洲媒體副总经理（广告代理）文兆恒、客户经理叶慧娟、《生活杂志》总执行长萧瑞雲、首席广告代理张富明及广告营运经理黄伟明等。



评审团包括卫生部传统與辅助医药管理局主任吴清顺医生、国家癌症中心传统與辅助医疗科室主任林仁吉医生、《医识力》主编唐秀丽、大马健康学会主席兼老人医学内科顾问拿督拉斯班星、大马营养学会主席郑怡祥博士和大马药剂学会理事兼前主席张秋平。



这项赛事的主要赞助商为著名品牌OGAWA，联合赞助商则是双威医疗中心（Sunway Medical Centre）。



颁奖典礼将於3月22日在One World酒店举行，该酒店为场地赞助商，卫生部副部长李文材将是颁奖嘉宾。 广告

满意今年参赛作品

吴清顺医生

卫生部传统与辅助医药管理局主任

“今年的参赛作品已有许多改进，我个人蛮满意。不过，我发现今年社会责任特别贡献奖（CSR）的参赛作品减少，相信这与政府更迭，企业面对更大挑战有关。

“另外，医院或医疗中心提供的参赛作品表现良好，具备各种先进和完整的设备，帮助有需要的病人。我也很乐意看到他们参与教学，因为医生可以与学生分享经验，而学生可以从中受益，日后行医可回馈病人。”

须附科学证明

郑怡祥博士

马来西亚营养学会（NSM）主席

“今年不乏特殊的参赛作品，当中包括有趣的成分、植物草本等，相信有助于降低我国非传染性疾病风险，如糖尿病、癌症、心脏病等，我非常期待这些作品或产品。

广告

“不过，当我们检查这些作品的文件时，约有三分之二的参赛产品并没有科研或支持报告。参赛单位有必要证明相关产品的疗效，例如可用于降低心脏病风险的产品，必须要有相关的科学研究资料，或曾经刊登在医学杂志、与本地医学院或大学进行研究等得到科学证明，这些都是今次参赛作品的不足之处。”

今年较多创意作品

拿督拉斯班星医生

大马健康学会主席

“比起上一届，今年有较多创意的参赛作品，而且，也有不少作品提呈科研和支持报告，除了让评审团作出更好的评估，也反映出这些参赛作品拥有良好的品质，不只是为了市场宣传或赚钱而参赛。”

参赛水准增

林仁吉医生

国家癌症中心（NCI）传统与辅助医疗科室主任

广告

“相信是有了第一届参赛的经验，今年的参赛单位做了更充裕的准备，包括科研的投入、支持报告等，让我们审核时更“得心应手”。因为有足够的资料，我们才能对参赛作品有更多的认识和肯定。总体而言，今年参赛作品的品质比去年来得更高。”

活动带动企业改进

张秋平大马药剂学会理事

“今届参赛作品有部分表现良好，有的则需要改进。最重要的是，保健奖要求提供的资料，包括科学研究证明和文件等，让评审团给予最佳评断，可是，并非所有参赛作品都提呈完整的资料。”

“这项活动让更多人知道保健产品的品质，并可刺激更多企业改进和参与。”

逐步走向绿色工艺

星洲日报《医识力》主编

“与上一届相比，这一次的参赛作品，都逐步走向绿色工艺，为保护环境出一分力，这是值得赞扬的企业信念。

“我很认同卫生部书长陈超明所说的： ‘环境卫生与人类健康息息相关，而健康的员工，是公司达成愿景，并能永续经营的关键' 。