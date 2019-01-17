贴上春饰对联·机场年味浓 （山打根16日讯）农历新年将至，山打根机场内外皆贴上各种新年装饰及对联，以迎接及祝福游客及游子的到来。





机场玻璃大门张贴“福”字，祝福乘客福气满满。

（山打根16日讯）农历新年将至，山打根机场内外皆贴上各种新年装饰及对联，以迎接及祝福游客及游子的到来。

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山打根机场不管是室内大厅、餐厅、商店或室外的出入口，均有红灯笼及小饰品等，其中贴在出境处及机场大门的“出入平安”对联，更令华裔乘客倍感安心及舒心。

山打根机场公司总经理苏海米接受《星洲日报》访问时表示，该机场每逢佳节，如开斋节、圣诞节及农历新年等都会为机场布置，让乘客感受到我国多元种族的佳节气氛。

他指出，负责采购新年饰品的两名员工是谙华文的友族同胞，而他们会选择“恭喜发财”及“出入平安”的对联张贴，就是想祝福不管是出国游玩或做生意的乘客能出入平安，生意发大财。

机场地标换新装

苏海米也透露，该机场正在机场贵宾室外设立“山打根机场”（SANDAKAN AIRPORT）的地标，同时会配合不同佳节，为地标换上不同主题的“新衣”，让民众打卡及拍照。

“航班偶尔会出现延迟，因此我们（山打根机场）希望能为乘客在等待航班的同时，提供休闲及消磨时间的好地点。”

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苏海米说，机场也计划不久后在相关地标附近打造更完善的“小公园”，让民众迎送亲友时能在该处拍照，留下美好回忆。

山打根出境门口张贴“恭喜发财”及“出入平安”的新春对联，令游客倍感窝心。

机场地标正在建设中。